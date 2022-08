Breu, concís i contundent. Jerome Powell, el president de la Reserva Federal dels Estats Units, ha optat per una inusual via extremadament directa per anunciar en el seu esperat discurs a la reunió en banquers centrals a Jackson Hole (Wyoming) el compromís ferm amb la lluita contra la inflació de la Fed, una estratègia que ha reconegut i advertit que causarà «una mica de dolor» a llars i negocis i tindrà un impacte negatiu al mercat laboral, desaccelerant les actuals condicions. «Són els costos desafortunats de reduir la inflació», va dir, «però un fracàs a restaurar l’estabilitat dels preus causaria molt més dolor».

Un any després d’haver ofert al mateix conclave un discurs en què va minimitzar erròniament la inflació com a «transitòria», Powell està en una posició radicalment diferent. Amb la inflació interanual dels EUA al 8,5% i la subjacent al 5,9%, i encara que les pors d’una recessió s’han alleugerit una mica, hi ha inquietud sobre la capacitat de la Fed de fer front a la situació. Però Powell s’ha mostrat confiat en la seva estratègia d’alentir l’economia per contenir les pujades de preus, i també determinat a mantenir-la «durant un temps» si cal.

Tot i que no l’ha garantit, ha obert la porta a una nova pujada de tipus d’interès «inusualment gran» a la pròxima reunió de la Fed al setembre, cosa que suggereix que es podria repetir una tercera pujada consecutiva de tres quarts de punt. I el president de la Fed també va assegurar que l’actual nivell dels tipus, que es troben entre el 2,25 i el 2,5%, «no és lloc per aturar-se o fer una pausa».

S’allunya «l’aterratge suau»

Retransmès per primera vegada en temps real, el discurs de Powell obrint la reunió de tres dies ha donat el senyal més clar fins ara de la fermesa a la direcció empresa. L’aterratge que s’espera pot no ser suau com inicialment es pretenia, sinó turbulent i dur. I les contundents paraules del president de la Fed van ser rebudes amb baixades inicials a les borses.