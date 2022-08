L’estiu se li ha posat molt bé, al PP. O molt malament al Govern, segons es miri. Als blocs de sortida del curs polític que marcarà el començament d’un nou cicle electoral, els populars consignen l’avantatge demoscòpic més ampli de tota la legislatura després d’ampliar a quatre punts la distància respecte al PSOE. Just abans de les vacances, la majoria absoluta del PP a Andalusia va tombar de nou un tauler polític que no ha deixat de sacsejar-se durant els últims dos anys. La polèmica estival sobre les mesures d’estalvi energètic no ha accelerat el desgast dels socialistes, però sí que ha contribuït a mantenir el creixement sostingut del PP.

A principis del 2022, els populars partien a les enquestes amb un notable matalàs respecte al PSOE davant el desgast que la gestió de l’Executiu provocava en els socialistes. Es va girar la truita amb la caiguda de Pablo Casado i l’arribada d’Alberto Núñez Feijóo al capdavant del PP, una convulsa transició que va insuflar oxigen als seguidors de la Moncloa. Però l’escàndol de l’espionatge amb Pegasus va deixar de nou en un mocador la disputa entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i el nou líder de l’oposició. La mitjana de totes les enquestes sobre les eleccions generals publicades el 2022 consolida el PP en primera posició amb 4 punts d’avantatge respecte al PSOE, gairebé el doble que a mitjans de juliol (després dels comicis andalusos), quan els populars treien 2,2 punts als socialistes. Ara Feijóo aconseguiria el 29,4% dels vots, 1,5 punts més que abans de les vacances.