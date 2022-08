El 2016 Pedro Sánchez es va llançar a la carretera amb el seu Peugeot 407 per disputar el lideratge del PSOE a Susana Díaz. Llavors li va funcionar i ara vol reeditar aquella gesta, tot i que aquesta vegada per guanyar les eleccions generals del 2023. El president del Govern participarà en 30 actes de setembre a desembre, segons fonts del PSOE, per «ser al carrer a prop de la gent». La intenció és sortir del paper institucional que ha hagut d’adoptar per la pandèmia del coronavirus, sortir del palau de la Moncloa i tenir contacte amb la ciutadania per poder explicar les mesures impulsades per l’Executiu, expliquen veus socialistes.

L’aturada estiuenca sembla haver donat un cert respir a Sánchez, i ara torna amb les piles carregades. La direcció del PSOE aprovarà dilluns vinent l’eslògan ‘El Govern de la gent’, sota el qual el cap de l’Executiu s’entregarà a un maratonià recorregut per tot Espanya que començarà el 3 de setembre a Sevilla, junt amb l’alcalde de la ciutat, Antonio Muñoz Martínez, i seguirà el 9 de setembre a Toledo, amb l’alcaldessa, Milagros Tolón. Fonts del PSOE subratllen que el partit complet passa a l’«ofensiva», sota la batuta de Sánchez, per explicar a la societat quines són les mesures que ha impulsat el Govern per fer front a la pandèmia i la diferència que hauria suposat que a lloc de l’actual Executiu de coalició hi hagués un president del PP. «El Govern i el PSOE surten en tromba a explicar les accions del Govern, el que s’està fent», subratllen. Una d’aquestes primeres accions tindrà lloc l’1 de setembre. Alcaldes i regidors socialistes sortiran a les estacions de Renfe de les diferents ciutats per difondre les mesures impulsades per l’Executiu de coalició relatives a la gratuïtat de les rodalies entre setembre i desembre, així com el descompte que s’aplicarà a la resta de transports municipals i autonòmics. El contacte amb la gent Darrere d’aquest procés d’escolta -en termes que podria fer servir la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz- hi ha la intenció de recuperar l’electorat socialista que se n’ha anat en les últimes eleccions a l’abstenció, «un vot al qual li falta el que estem fent, explicar-li l’acció del govern», insisteixen. Per això, el secretari general dels socialistes mantindrà actes propers amb la població i es reunirà també amb col·lectius socials i agrupacions. A més, a la direcció socialista consideren que la forma d’aconseguir portar la política fins als ciutadans és que Sánchez abandoni el vestit institucional, es romangui la camisa i surti a «recórrer tots els pobles, tots els carrers d’Espanya i a una relació més directa amb els ciutadans». «El president es troba molt més còmode en un format com el que va practicar a les primàries del 2017», reivindiquen, i insisteixen que Sánchez «guanya molt a curt termini».