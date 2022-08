Estudiants de l’últim curs de secundària i de batxillerat de la Xina van tornar aquest dilluns a les aules després del prolongat tancament dels centres educatius des del gener, que va començar amb les vacances de l’Any Nou lunar i es va prorrogar com a conseqüència de la pandèmia del coronavirus.

El Ministeri d’Educació del país asiàtic va assegurar que la majoria de centres de secundària i de batxillerat que han reobert les seves portes només han permès la tornada a les classes dels estudiants d’últim any, ja que han de preparar-se per als exàmens d’accés al batxillerat i a la universitat, respectivament.

Citat per l’agència estatal de notícies Xinhua, el director del grup de gestió de la Covid-19 de l’esmentat ministeri, Wang Dengfeng, va indicar que aquesta condició el va portar a donar prioritat als estudiants d’últim curs, per a qui es posarà a disposició teràpia psicològica si així ho requerissin. No obstant, la font no va precisar quants centres han autoritzat avui el retorn a les aules al país asiàtic ni quants estudiants s’han vist afectats per aquesta mesura.

Selectivitat retardada

Segons la televisió estatal CGTN, només a Pequín, 49.000 estudiants d’últim any de batxillerat van tornar als seus pupitres amb l’objectiu de preparar el ‘gaokao’, la selectivitat xinesa, que aquest any s’ha retardat un mes, fins al 7 i el 8 de juliol.

A la capital, les autoritats locals –que van declarar com a zona d’alt risc un cèntric districte per un petit brot sorgit en els últims dies– no contemplen encara la tornada a les aules de la resta d’estudiants, segons Wang.

A més, Xinhua va notificar que els instituts sotmetran els alumnes a «les mesures habituals de control i prevenció de l’epidèmia», que solen incloure la presa de temperatura, i l’obligatorietat de cobrir-se la boca i el nas amb una mascareta, tot i que no les va detallar.

Escoles reobertes en 30 províncies

Per la seva banda, el diari estatal ‘China Daily’ va indicar a través del seu compte de la xarxa social Twitter –censurada a la Xina– que «30 províncies de la Xina, incloent-hi Pequín i Xangai, han reobert les escoles fins ara». Durant els mesos de tancament de centres educatius, molts estudiants xinesos han continuat les classes a través d’internet.

La tornada a les classes dels diferents nivells educatius s’està fent de manera diferent i gradual a les diferents províncies xineses, depenent de la seva situació sanitària com a conseqüència de la pandèmia.

Més de 82.000 diagnòstics oficials

Al seu butlletí d’avui, la Comissió Nacional de Sanitat de la Xina va informar que queden 723 contagiats «actius» al país, 52 dels quals es troben en estat greu.

Fins ara, la Xina ha diagnosticat oficialment 82.830 casos de coronavirus SARS-CoV-2, d’entre els quals han mort almenys 4.633.