Després de dos anys la Xina reobre les fronteres als estudiants estrangers

Les notícies sobre una pneumònia estranya eren un llunyà eco per als joves estrangers que disfrutaven les festes de Nadal als seus països abans de reprendre el curs a la Xina. No hi van tornar mai. Primer va tancar Wuhan, després Hubei i finalment tot el país. Més enllà de les fronteres van quedar els estudiants. El coronavirus va interrompre les carreres d’alguns, va descarrilar les d’altres i a tots els va unir en la incertesa i la impotència. Aquesta setmana, dos anys i mig després, la Xina ha reobert les portes als estudiants.

A la Kaopod, tailandesa d’uns vint anys, la seva germana li va parlar d’una epidèmia mentre descansava a Bangkok després del seu primer any de Relacions Internacionals a la prestigiosa Universitat de Fudan (Xangai). «El centre ens va demanar al principi que no tornéssim i, al març, la Xina va informar que tancaria ben aviat, així que havíem de volar amb urgència, però jo seguia espantada. Vaig estudiar en línia des de Tailàndia però ho vaig deixar al tercer semestre», assenyala. «Tot va quedar a la Xina. Els meus amics, la meva roba... Acabava de pagar un any de lloguer del pis, vaig perdre molts diners, no sabia què fer amb la meva vida», continua.

Diverses ambaixades xineses han anunciat aquesta setmana que tornaven a emetre visats d’estudiant que acreditin un permís de residència. La mesura accentua la tendència després que al juny s’abreugés la paperassa d’altres visats i es retallés la quarantena a set dies en hotel i tres a casa. Segueixen disparats els preus dels vols, un problema colossal per als estudiants, i la Xina encara té les restriccions més grans del món, però són un alleujament comparades amb el mur inexpugnable de fa uns mesos.

Començar de zero

«La majoria dels estudiants espanyols van quedar bloquejats i molt pocs hi van poder tornar. Un petit percentatge va continuar estudiant per internet. És possible en carreres com Traducció o Relacions Internacionals, però les classes presencials són obligatòries a les carreres tècniques. Molts van abandonar el doctorat a mitges i van començar de zero en un altre país», revela Pedro Laborda, professor catedràtic de la Universitat de Nantong i president de la Xarxa d’Investigació Xina-Espanya. Els pocs que quedaven a la Xina, afegeix, van marxar perquè el tancament en dificultava les sortides a l’estranger.

Els encallats a Espanya es van agafar durant anys als rumors d’imminents obertures, sense més evidències que els seus desitjos: després de l’Assemblea Nacional Popular, després de les vacances d’Any Nou, després dels Jocs Olímpics d’hivern de Pequín... «Buscava informació a les webs xineses, estava en contacte amb altres estudiants en la meva situació, trucava a l’ambaixada espanyola i a la xinesa però sempre contestaven que tot depenia de Pequín... Han sigut anys de frustració i incertesa», lamenta el Pol, català de 24 anys. Vol tornar a Xangai per perfeccionar el seu mandarí, però esperarà que la Xina normalitzi la relació amb el coronavirus. El 2019, encara prepandèmic, mig milió d’estrangers estudiaven a la Xina.