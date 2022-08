Feijóo desafia Sánchez a iniciar el curs amb un debat en el Senat

Alberto Núñez Feijóo vol arrencar el curs polític amb un cos a cos amb Pedro Sánchez. El president del PP va desafiar aquest dissabte el cap de l’Executiu a comparèixer al Senat per debatre cara a cara després de l’aturada estiuenca. «Li demano que comparegui al Senat perquè puguem començar el curs amb un debat serè, assossegat, sobre la situació territorial d’Espanya i els ho demano formalment, atengui el fòrum i el moment adequat per parlar dels problemes d’Espanya», va reclamar.

Poc més de dos mesos i mig després que tots dos líders protagonitzessin el seu primer i únic debat a la Cambra Alta, on el cap dels conservadors és senador per designació autonòmica des que va agafar les regnes del partit, Feijóo vol repetir el combat i batre’s amb el president del Govern. Sense escó al Congrés, aquesta és l’única manera que té Feijóo d’aconseguir aquest enfrontament amb Sánchez a Cambra territorial.

Fonts de la Moncloa expliquen que està previst que Sánchez comparegui al Senat a finals del mes de setembre, encara que la seva assistència a la cimera anual de l’ONU a Nova York podria endarrerir aquesta cita l’octubre. I, tot i això, serà per respondre a la sessió de control al Govern, cosa que deixa Feijóo una intervenció de tres minuts.

«Compareixem i parlem; compareguem i reflexionem; compareguem i concretem quins són els models; compareguem, parlem i entenguem-nos. Aquest és un plantejament que li correspondria fer al president del Govern d’Espanya, però com hem vist que l’últim mes i mig s’ha dedicat a fer oposició, ens correspon com a oposició fer el que hauria de fer el president d’Espanya», va sentenciar Feijóo a l’acte habitual que celebra el PP a Galícia per obrir el curs polític.

Oposició i Govern

Acompanyat per la direcció del PP, per l’expresident del Govern Mariano Rajoy i pels presidents autonòmics de Múrcia, Fernando López Miras, d’Andalusia, Juanma Moreno, de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, a un clar intent per marcar múscul davant l’any electoral que s’acosta, Feijóo va carregar durament contra Sánchez per estar més centrat a criticar-lo que a governar. «A mi no em preocupa res que els ministres facin torn per insultar-me. El que em preocupa és que el Govern hagi deixat de governar i sobrevisquin lliurats a Bildu, perquè això és dolent per a Espanya», va denunciar.

El líder dels conservadors va qualificar la gestió de l’Executiu de «política instal·lada a l’hora, a sortir del pas, a improvisar» i va assegurar que es pot governar «amb molta més serietat i molta més solvència». Tot seguit, va recalcar que el PP està actuant com si estigués al Govern, plantejant mesures en diferents matèries, encara que amb prou feines en va desgranar alguna. Segons va dir, la ciutadania comença a ser conscient que es fa necessari un canvi a l’Executiu nacional i que una altra legislatura de Sánchez seria «massa» per a Espanya.

Camí a les urnes

«Arranquem un curs en què no m’examinaré, encara que, amb el Govern que tenim, ja veurem», va començar Feijóo abans de centrar el discurs en les eleccions autonòmiques i locals que se celebraran el maig del 2023. En aquest sentit, es va comprometre a posar-se «a les ordres» dels líders territorials. «Exercir un lideratge amb estil autoritari és un símptoma de debilitat i això ho deixem al senyor Sánchez», va dir abans de retreure a Sánchez la seva egolatria i el seu desig de donar un «monòleg» perquè l’aplaudeixin «tot el que digui».