Ucraïna ha informat l’Agència Internacional de l’Energia Atòmica (AIEA) sobre nous bombardejos a la planta nuclear de Zaporíjia, els més recents dissabte, sense que es registrés un augment dels nivells de radiació, va assegurar aquest diumenge l’agència nuclear de l’ONU en un comunicat emès a Viena.

Segons el director general de l’AIEA, Rafael Grossi, tots els sistemes de seguretat continuen funcionant a la central, la més gran d’Europa. Els bombardejos van tenir lloc dijous, divendres i dissabte, tot i que Ucraïna encara no disposa d’informació completa sobre la naturalesa dels danys, va destacar el cap de l’AIEA, informa Efe.

Segons les informacions rebudes des d’Ucraïna, la planta té accés a l’electricitat després que dijous la central perdés temporalment la connexió amb l’última línia elèctrica externa de 750 quilovolts.

Les dues unitats del reactor que es van desconnectar llavors de la xarxa elèctrica tornen a operar després de ser connectades divendres.

Els bombardejos van afectar la zona dels dos anomenats «edificis especials» de la central, situats a uns cent metres dels edificis del reactor.

Aquí es troben plantes de tractament d’aigua, tallers de reparació d’equips i instal·lacions de gestió de residus.

Sense fugues d’hidrogen

Tots els mesuraments de la radioactivitat estan dins la normalitat i no hi ha indicis de cap fuga d’hidrogen, va assegurar Grossi, citant informacions rebudes des d’Ucraïna.

El director general va destacar en la seva nota que els incidents d’aquesta setmana posen de manifest un cop més el risc d’un possible accident nuclear en aquesta planta, controlada per Rússia des del març però operada per personal ucraïnès.

Grossi va dir que continua les seves consultes amb totes les parts amb l’objectiu d’enviar una missió d’experts de l’AIEA a la planta en els pròxims dies per ajudar a garantir la seguretat nuclear al lloc.

La missió avaluarà els danys físics patits, determinarà si els sistemes de seguretat i protecció funcionen i avaluarà les condicions de treball del personal