«No estem valorant que hi hagi talls de subministrament a la indústria i les llars»

Estan avisant que ve un hivern difícil. No ens estem mirant massa el melic? Són els ucraïnesos els que ho estan passant malament.

Bé, no s’ha de perdre la perspectiva. Han passat sis mesos des que Putin va envair Ucraïna i hi ha tot un poble patint aquesta guerra injustificada. Però és cert que s’espera una tardor difícil i l’Estat i la UE s’estan preparant perquè sigui el menys greu per a la indústria i les empreses. La primera cosa que m’agradaria traslladar és un missatge de tranquil·litat.

Però, com que se’ls atribueix que no expliquen prou les coses, això és una manera de comunicar millor i de ser més pedagògics?

El primer és actuar abans que comunicar. El Govern ha hagut de gestionar molt perquè s’ha enfrontat a moltes adversitats. Fixeu-vos, jo, quan es diu que les mesures del Govern no són conegudes per la ciutadania, em nego a creure-ho, perquè s’han adoptat tantes decisions per a la immensa majoria...

Quan ens apunten a un hivern dur, en què pensen vostès? Quins esforços hauran de fer els espanyols?.

Les nostres circumstàncies són diferents d’altres països de la Unió Europea on estan valorant talls de subministrament a la indústria i les llars. A Espanya no estem plantejant això, ni ara ni en el pla de contingència en què estem treballant. Però hem de fer algunes coses.

La setmana passada la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, va anunciar una pujada del salari mínim. Díaz, a més, ha apel·lat a un esforç de la patronal i ha donat suport a les mobilitzacions dels sindicats.

El compromís tant del president del Govern en la investidura com de la coalició és que s’arribi al 60% del sou mitjà. Després, cadascú té una manera d’expressar-se, de matisar la seva posició. Però el Govern no pot fer res més que una crida als agents socials. La tasca dels sindicats i dels empresaris és aconseguir aquest acord. El respecte a la negociació col·lectiva i al paper dels sindicats i dels empresaris, aquesta ha de ser la posició de govern.

Què ha passat perquè ministres que normalment només es dedicaven a parlar del seu negociat, estiguin més bolcats a assenyalar les deficiències del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo?

Vostès demanen informació i nosaltres els atenem encantats. El Govern està molt centrat en una tasca d’explicació d’allò que estem fent. Però no deixem de sorprendre’ns de l’actitud de Feijóo, com s’ha vist en la negativa a donar suport al decret d’estalvi energètic. O s’ha deixat arrossegar o Ayuso s’ha imposat.

Però Feijóo té una imatge més moderada que Ayuso.

Sí, sembla més moderat, però és que la moderació no és una qüestió d’imatge, és una qüestió de decisions. I les decisions que està adoptant no són decisions moderades, sinó que estan molt allunyades dels plantejaments de la dreta moderna europea.

En clau electoral, es podria arribar a un distanciament amb els socis d’Unides Podem o amb els socis parlamentaris?

Som formacions diferents les que conformem la coalició de govern i també les que sumen aquests suports parlamentaris. La maduresa de la nostra democràcia es veurà en aquestes cites, on cadascú defensarem la nostra posició. Però, sens dubte, l’acció del Govern continuarà fins que es convoquin les properes eleccions generals.

No serà encara més difícil la convivència?

La convivència sempre és complexa. També a les nostres pròpies cases, amb les nostres parelles. Però jo crec que val la pena per tot el que estem fent per aquest país.

Ajuda a mantenir a prop ERC la taula de diàleg amb la Generalitat que, en principi, s’ha de convocar abans de final d’any. Ja hi ha data?.

Bé, són assumptes diferents. Una qüestió és el diàleg en l’àmbit parlamentari. I una altra que, sens dubte, és molt rellevant per al Govern, és haver recuperat la normalitat institucional entre Catalunya i el conjunt d’Espanya. El que ens vam trobar va ser una Catalunya trencada per dins. Afortunadament, ja és part del passat i estem en una tònica de diàleg, d’acostament dels llaços entre catalans.

Sobre la taula de diàleg, alguna concreció sobre la data?

No tenim una nova data i crec que està sent positiva la manera com estem treballant. No té tanta importància donar explicacions cada segon sinó efectivament forjar acords.

Creu que tots els votants socialistes entenen aquesta atenció més personalitzada que es dóna a Catalunya?

Bé, no és una atenció personalitzada. És que Espanya tenia un problema de convivència com a conseqüència d’un conflicte que va intentar trencar les normes constitucionals i, per tant, era una amenaça.

No els vindrà molt malament la possibilitat de concedir l’indult al senyor Griñán??

Això és avançar-se moltes pantalles i avançar-se també sobre el fons de la qüestió i la percepció que la ciutadania hi tingui. El que tenim sobre la taula és l’anunci de la petició d’indult per part de la família, que nosaltres respectem absolutament i que estudiarem quan arribi el moment. Hi ha una qüestió que queda clara i és que ni Chaves ni Griñán es van emportar ni un sol euro de diners públics.

Com podem convèncer França perquè avali el MidCat, la connexió ibèrica de gas i d’hidrogen verd, i que la Unió Europea la financi?

Estem just en aquest moment. Hem escoltat també el canceller alemany demanar-ho. Aquesta infraestructura no beneficia només Espanya sinó el conjunt d’Europa. Per tant, jo espero que França hi reflexioni.