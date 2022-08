El líder xiïta iraquià Muqtada al-Sadr, una de les figures polítiques més poderoses del país àrab, ha anunciat aquest dilluns la seva «retirada permanent» de la política en un moment en què l’Iraq està sumit en una greu crisi. «Havia decidit no interferir en els assumptes polítics. Ara anuncio la meva retirada definitiva i el tancament de totes les institucions, excepte el Santuari Sagrat, el Museu de l’Honor i l’Autoritat del Patrimoni d’Al-Sadr», ha escrit Al-Sadr en el seu compte de Twitter.

El país passa per una prolongada crisi a l’espera del nomenament d’un nou president i un primer ministre, deu mesos després que se celebressin les eleccions legislatives. A principis d’agost, partidaris d’Al-Sadr van envair diverses vegades el Parlament iraquià a Bagdad en protesta per la candidatura de Mohamed Chia al-Sudani, que consideren pròxim a l’excap del Govern de Nuri al-Maliki, oponent històric d’Al-Sadr.

Des de fa setmanes, Muqtada al-Sadr, a qui desenes de milers d’iraquians obeeixen a ulls clucs, exigeix la dissolució del Parlament i la celebració de noves eleccions legislatives anticipades per intentar resoldre la crisi. Les protestes a la capital han sigut contínues i el president del Legislatiu, Mohamed al Halbousi, va arribar a anunciar «la suspensió de totes les sessions parlamentàries».

Fill de Mohammad al-Sadr, Muqtada va començar la seva carrera el 2003 quan va aixecar un moviment de resistència contra la invasió nord-americana que va acabar amb el règim de Saddam Hussein. Amb 30 anys, Muqtada va crear l’Exèrcit Mehdi, una milícia xiïta que va lluitar contra la coalició internacional liderada pels Estats Units i la Gran Bretanya, i en què també va participar Espanya.

El 2007 va marxar a l’Iran en un autoexili per estudiar i aconseguir el títol d’aiatol·là, com el seu pare. El 2011 va tornar a l’Iraq i es va mudar a la ciutat santa xiïta de Najaf, al sud del país, on va fundar el seu moviment polític a través del qual va continuar advocant per un Iraq lliure de soldats ocupants, igual com van fer altres formacions xiïtes del país. Tanmateix, la posició d’Al-Sadr tenia una enorme diferència amb les altres: Muqtada al-Sadr advocava per la marxa de totes les potències estrangeres, és a dir dels Estats Units, però també de l’Iran.

Al-Sadr va guanyar les eleccions generals el 2018 i el 2021. El primer any, el líder xiïta va obtenir 54 diputats en un Parlament de 329 i en el segon va guanyar amb 73 escons, però va haver de renunciar al juny després del bloqueig a la votació per elegir president, pas previ a la formació de Govern, per una aliança liderada pels seus rivals xiïtes proiranians.

Muqtada al-Sadr mai ha governat ell mateix des de la caiguda de l’exdictador Saddam Hussein el 2003. Però des del seu bastió a la ciutat santa de Najaf, la seva aura religiosa i política manté una enorme influència entre la comunitat xiïta, majoritària a l’Iraq.