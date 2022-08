Milers de fidels ortodoxos es van manifestar diumenge a la nit a Belgrad en protesta contra una possible celebració de l’Europride, un esdeveniment que se celebra cada any en una ciutat europea diferent, malgrat la decisió de les autoritats de cancel·lar la gran trobada de la comunitat <strong>LGBTQ,</strong> prevista per al setembre.

El president serbi, Aleksandar Vucic, va anunciar dissabte la decisió de cancel·lar la marxa prevista com a part de la setmana Europride després d’al·ludir a una «difícil crisi» a Kosovo. «Se celebrarà, però en un altre moment millor», va dir sobre l’esdeveniment.

El seu anunci de cancel·lació, però, ha sigut desafiat pels organitzadors de l’Europride, que està previst que se celebri del 12 al 18 de setembre, una setmana plena de festivitats, esdeveniments i una marxa de l’Orgull. «La marxa tindrà lloc quan estava previst, el 17 de setembre», ha afirmat Marko Mihailovic, coordinador de l’esdeveniment.

Sèrbia va ser elegida com a seu per a l’edició d’aquest any perquè «la seva recent trajectòria és la d’uns Orgullosos exitosos que posen de manifest la necessitat d’avenços legislatius per a les persones LGBTI+ a Sèrbia. L’Europride de Belgrad serà un esdeveniment històric que reunirà la comunitat dels Balcans occidentals amb persones LGBTI+ arreu del món».

Durant la marxa, celebrada durant una processó per commemorar una festa religiosa, els manifestants s’han congregat davant la catedral de sant Sava després d’haver travessat el centre de la ciutat portant símbols, creus i banderes religioses mentre resaven i cantaven, segons un fotògraf de l’AFP.

Al passar per un centre d’informació de la comunitat LGBTQ custodiat per la policia, un grup de participants de la processó ha desplegat una gran pancarta en la qual es llegia «No al país de sant Sava».

Encapçalada per clergues de l’Església ortodoxa sèrbia, el recorregut ha estat ple d’advertències per part dels fidels. «Salvem els nostres fills i la nostra família», es podia llegir en una de les pancartes.

Rússia, l’exemple a seguir

Dirigint-se a la multitud, el bisbe Nikanor de l’Església ortodoxa sèrbia ha celebrat la decisió de les autoritats de cancel·lar «la profanació del nostre país, de la nostra Església i de la nostra família». Ha considerat «una anomalia» que s’ha de tractar com a la Rússia de Vladímir Putin, a qui ha qualificat com «el tsar del planeta». «Al seu país, Putin va prendre la decisió que no es pot parlar d’anomalies que sí que apareixen al nostre país», ha declarat el líder religiós, segons imatges difoses pel portal de notícies ‘Glas javnosti’.

El bisbe ha fet referència a una llei del 2013 a Rússia que castiga amb multes i condemnes de presó qualsevol acte de «propaganda» homosexual entre menors. Així mateix, ha dit que que els fidels estan preparats per tornar als carrers i «enfrontar els qui pretenen destruir els valors de Sèrbia».

El suport a Rússia s’ha deixat veure durant la marxa. Alguns manifestants han fet onejar banderes russes, una mostra de l’estreta relació amb Moscou, tradicional aliat de Sèrbia, mentre el Govern de Belgrad intenta equilibrar la seva ambició d’entrar a la Unió Europea amb els seus antics vincles amb Rússia i la Xina.

L’ONU, descontenta

L’ambaixador de la Unió Europea a Sèrbia, Emanuele Giaufret, ha criticat la prohibició de l’Europride per part de Belgrad. «Lamentem que Sèrbia hagi anunciat que cancel·larà o posposarà l’Europride que inicialment havia decidit organitzar a Belgrad al setembre, i agrairíem més aclariments», ha expressat Giaufret en el seu compte de Twitter.

El representant de l’ONU ha afegit que seguiran «de prop el tema»: «Esperem que es trobi una manera de garantir que l’Europride se celebri en pau i seguretat». El diplomàtic europeu, anteriorment ambaixador a Israel, ha demanat que els socis «més pròxims» de la Unió Europea respectin els «drets fonamentals».

«L’Europride ha defensat la igualtat de drets de les persones LGBTIQ a tot Europa durant molts anys donant veu a aquells que sovint són discriminats per la seva orientació sexual», ha recordat Giaufret, després de posar èmfasi que la UE «dona suport a la igualtat i rebutja qualsevol forma de discriminació»

«Aniria en contra dels compromisos internacionals de Sèrbia en matèria de drets humans», ha dit Francoise Jacob, coordinadora resident de l’ONU a Sèrbia, en un comunicat.

Altres anys, els governs serbis havien prohibit les desfilades de l’Orgull, una decisió que va provocar les crítiques de grups de drets humans i d’altres. Algunes marxes de l’Orgull a principis dels 2000 també van topar amb una ferotge oposició i es van veure entelades per la violència.

Sèrbia és candidata a entrar en la UE, però per ser-ne membre primer ha de complir les exigències de millorar l’Estat de dret i el seu historial de drets humans i de les minories, ha d’erradicar la delinqüència organitzada i la corrupció i recuperar el vincle amb Kosovo.