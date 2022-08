El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco) va anunciar ahir l'obertura d'un expedient informatiu per la macrofesta sense permisos i amb un centenar de vaixells que es va celebrar el cap de setmana del 20 i 21 d'agost a l'illa del Ciervo del Mar Menor, a la Regió de Múrcia.

L'acte va suposar la presència massiva de persones i embarcacions en un paratge protegit i altament amenaçat, amb música a tot volum i altres impactes ambientals.

A partir d'aquest expedient, i si s'acredita que s'ha vulnerat la llei, podran aplicar-se sancions, indica el Ministeri en un comunicat, en el qual apunta que podria haver-se incomplert la legislació de protecció ambiental de l'espai protegit, seguretat marítima i activitats recreatives, ja que la festa no tenia permisos ni estava sotmesa a control.

El departament que encapçala Teresa Ribera apunta a la Conselleria de Medi Ambient de la Regió de Múrcia com la "responsable" d'"evitar la pertorbació a la seva flora i la seva fauna" i assenyala que davant una festa de "grans dimensions" "hauria d'haver-se informat prèviament" a la Direcció de Costes i a Capitania Marítima, ambdues dependents del Ministeri.

Falta de control previ del Govern de Múrcia

"La falta de control previ de les activitats recreatives que es desenvolupen al Mar Menor per part del Govern regional propícia els excessos que alteren el delicat equilibri de l'ecosistema d'aquest espai protegit", afirma el Ministeri. I veu "un greu incompliment" del Pla de gestió integral dels espais protegits del Mar Menor i la franja litoral mediterrània de la Regió de Múrcia.

Assenyala a més que davant la falta de control previ també s'incompleix la normativa que regula festivals i activitats recreatives, competència també autonòmica, i que "falta d'autorització de la concentració naval per part de Capitania Marítima, així com haver abarloat les embarcacions, incompleix el Reglament de seguretat Marítima".

Sosté el Ministeri que "no ha d'estranyar" que la Fiscalia hagi demanat una investigació al Seprona, i recalca que el Ministeri obrirà expedient "per identificar les eventuals sancions que sigui procedent aplicar".

El Seprona va actuar

Els fets van tenir lloc a l'Illa del Ciervo, al sud de la Manga, on desenes d'embarcacions es concentraven en una festa que no estava autoritzada, perquè ni tan sols van demanar permís per fer-la, tal com confirma Capitania Marítima, organisme dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma).

Des del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) vetllen "pel compliment de la normativa vigent" i investigaran si en la concentració del dia 20 es van arribar a danyar els fons marins i si això es va deure al fondeig no autoritzat dels vaixells.

"Hi ha un Reial decret, des de l'any 2008, que regula les concentracions nàutiques esportives o lúdiques, com és aquest cas. Queda clar que aquestes concentracions han de ser autoritzades per Capitania de la província marítima on es desenvolupa", va explicar Óscar Villar, capità marítim, en declaracions a Antena 3.

"Lògicament, una concentració d'aquestes característiques, en un entorn diguem que en un delicat estat de salut, no s'anava a autoritzar en cap moment: per això no demanen autorització", va detallar sobre aquest tema el capità. "Entenem que aquest no és la manera en què s'han de fer les coses", va afirmar.

No és el primer any en què es produeixen concentracions d'embarcacions en un entorn protegit, segons asseguren a les seves xarxes socials des del col·lectiu ciutadà SOS Mar Menor.

La festa, malgrat no comptar amb autorització, es va publicitar: en cartells a les xarxes socials, l'embarcació Flippa Boat va anunciar que venia entrades per transportar a tots els que volguessin a l'entorn de la celebració, i que cobrava 25 euros per cap.