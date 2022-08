L’influent clergue xiïta Muqtada al-Sadr ha proclamat la victòria de la seva formació política en les eleccions parlamentàries anticipades de l’Iraq, amb un considerable avenç respecte als anteriors comicis, segons les dades amb què compta la seva formació i els resultats preliminars oferts pels mitjans locals.

«És el dia la victòria contra la corrupció, el terrorisme, les milícies, la pobresa, la injustícia, i l’esclavitud», va dir Al-Sadr en un discurs televisat en el qual va convidar «el poble a celebrar aquesta victòria per la majoria» obtinguda per la seva formació.

Una font del Bloc Sadrista que va demanar no ser identificada, va assegurar a Efe que va obtenir al voltant de 73 o 75 escons i els resultats provisionals publicats per l’agència de notícies estatal iraquiana, INA, i per diversos mitjans li van atorgar 73 dels 329 seients del Parlament.

En qualsevol cas, aquestes dades suposen una àmplia diferència respecte als 54 que va obtenir en les eleccions del 2018 i que li van valer per ser la formació més votada.

Classes empobrides

El populista clergue, molt popular entre les classes xiïtes més empobrides de l’Iraq, es va fer amb la victòria al sortir vencedor a les principals províncies d’aquesta branca de l’islam, que estan concentrades a la capital, Bagdad, i al sud del país.

El Bloc Sadrista, que ja partia com a favorit en aquests comicis marcats per la participació més baixa en la història recent de l’Iraq (41%), obté de moment un avantatge de 38 escons respecte al segon partit més votat: Dawlat al-Qanun, liderat per l’exprimer ministre Nouri al-Maiki, la nèmesi d’Al-Sadr i una figura molt pròxima a Teheran.

La formació que representa un cúmul de milícies xiïtes lleials a l’Iran, el Bloc Fatah, va passar de ser la segona formació més votada en els comicis del 2018 amb 48 escons a obtenir-ne tan sols 14 en aquestes eleccions, segons les estimacions.

Això representa un dur cop per al braç polític d’aquestes milícies, algunes de les quals s’aglutinen en l’agrupació armada progovernamental Multitud Popular, que va ser fonamental en la derrota contra el grup terrorista sunnita Estat Islàmic (EI), que va controlar àmplies zones de l’Iraq entre el 2014 i el 2017.

Aquestes milícies, amb una prominent influència dins de les institucions de l’Iraq, han sigut acusades d’acovardir la població i d’amenaçar desenes dels més de 3.200 candidats que es van presentar a aquestes eleccions.

Algunes, a més, són considerades com a terroristes per Washington, que les acusa de perpetrar atacs contra instal·lacions militars i diplomàtiques amb presència nord-americana a l’Iraq.