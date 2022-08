Sis morts en un accident d’un camió d’una empresa espanyola a Holanda

La policia holandesa va fer ahir balanç del tràgic accident en un poble a prop de Rotterdam (Holanda), on un camió de transport d’una empresa espanyola va atropellar les persones que participaven en una barbacoa veïnal dissabte. Almenys sis persones han mort i set han resultat ferides. L’empresa propietària del camió, el conductor del qual està detingut, assegura que hi va haver un segon vehicle que va causar l’accident. La família reial d’Holanda i el primer ministre, Mark Rutte, van manifestar el seu condol.

L’accident va tenir lloc dissabte cap a les sis de la tarda quan un camió amb matrícula espanyola es va sortir de la carretera al poble de Nieuw-Beijerland, a uns 30 quilòmetres al sud de Rotterdam. El vehicle va atropellar un grup de persones que participaven en una barbacoa organitzada per un club de patinatge local. «Ara sabem que sis persones van morir i set van resultar ferides, una de gravetat, a l’accident», va explicar Mirjam Boers, portaveu de la policia.

Les víctimes són tres dones de 28, 32 i 75 anys, i tres homes de 41, 50 i 62. Tres de les víctimes pertanyien a la mateixa família -una mare, el seu fill i la nora, embarassada de 8 mesos-, segons va informar la televisió local Rijnmond. Un dels ferits està hospitalitzat en situació crítica.

El camió pertany a l’empresa El Mosca, amb seu a Múrcia. La portaveu policial va confirmar que el conductor, de 46 anys i procedent d’Espanya, havia estat detingut «i no estava sota els efectes de l’alcohol» en el moment dels fets. Un testimoni, citat per la citada televisió local, va afirmar que el camió es va aturar un moment en una cruïlla abans de dirigir-se contra el grup.

L’empresa murciana va assenyalar que, segons la informació de què disposa, hauria estat un altre vehicle i no el seu camió el que va provocar el succés. En un comunicat de premsa, fonts d’El Mosca assenyalen que estan «col·laborant amb les autoritats pertinents per aclarir les causes del sinistre».

Les mateixes fonts mostren el seu condol davant el que ha passat i desitgen «una ràpida recuperació als ferits en el tràgic succés». També envien ànims al conductor del camió i a la seva família, «que estan vivint uns moments realment complicats».

Els reis d’Holanda, Guillem Alexandre i Màxima, també van expressar el dolor per la tragèdia. «Estem commocionats pel terrible accident a Nieuw-Beijerland», van assegurar.