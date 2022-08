L’Administració de <strong>Joe Biden</strong> planeja presentar davant el Congrés dels Estats Units una sol·licitud formal per vendre a Taiwan un paquet armamentístic valorat en 1.100 milions de dòlars, en un moment en què les tensions amb la Xina van en augment, després de les maniobres de Washington per consolidar els vincles amb Taipei, malgrat les protestes de Pequín, que considera l’illa part del seu territori.

En l’esmentat pla, que encara es troba en fase inicial, hi estan inclosos uns 60 míssils antivaixell –valorats en 335 milions de dòlars–, cent míssils aire-aire –amb un preu d’uns 85,6 milions de dòlars– i un sistema de radar de vigilància que arriba als 665 milions de dòlars, segons fonts a què ha tingut accés el mitjà nord-americà ‘Politico’.

Tensió entre la Xina i Taiwan

La notícia arriba en un moment en què la Xina ha intensificat els seus exercicis militars a la regió en resposta a les recents visites amb caràcter oficial que diversos representants de la política nord-americana han fet a Taiwan l’últim mes, sent la més significativa de totes la de la presidenta de la Cambra de Representants, <strong>Nancy Pelosi</strong>.

Si bé els tràmits podrien demorar-se un temps a causa de l’actual aturada del Congrés, és probable que demòcrates i republicans es posin d’acord per donar llum verda al pla, en un moment en què Washington assegura que cada dia que passa creix la possibilitat que la Xina opti per prendre l’illa per la força.

Tot i que els EUA han mantingut la seva adhesió a la llei de 1979 per la qual reconeix una sola Xina i, per tant, deixen en mans del gegant asiàtic la sobirania de Taiwan, en els últims anys s’ha aferrat l’ambigüitat per evitar pronunciar-se sobre si defensaria militarment l’illa davant una hipotètica invasió de Pequín.