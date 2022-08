Càrrecs de Cs demanen la dimissió immediata d’Arrimadas i el seu equip

Un grup de càrrecs públics de Ciutadans, que inclou vicealcaldes i diputats provincials, han llançat un manifest en el qual reclamen la dimissió immediata de la presidenta del partit, Inés Arrimadas, i de tot el seu equip i la convocatòria immediata d’un congrés per escollir-ne una nova direcció.

Segons aquests militants, a Ciutadans «hi conviuen dues ànimes», els que s’hi han «deixat la pell» per fer créixer el projecte d’Albert Rivera i «els que s’hi van afiliar a l’empara de les enquestes, i van venir a taula posada, van exigir llocs i càrrecs, i es van convertir en el nucli més pròxim a Inés Arrimadas.»

Segons el seu parer, Arrimadas s’ha convertit «en una presidenta separada de la realitat, que utilitza Ciutadans com a escut per amagar la seva pròpia crisi, que no trepitja el carrer i que no visita ni els territoris ni els càrrecs públics i orgànics que estan dia a dia prop dels afiliats i dels ciutadans».

A més, acusen l’actual direcció de Ciutadans de «pactes constants» amb el govern de Pedro Sánchez i Podem, «tant al Congrés com per impulsar mocions de censura a la Regió de Múrcia i la Comunitat de Madrid i en altres municipis», i creu que Arrimadas i el seu equip han abandonat les receptes per a Espanya que proposava Albert Rivera quan es va fundar el partit.

També es queixen d’«errors estratègics» que han portat a la successió de derrotes electorals i a la pèrdua de militants i diputats autonòmics, tot això sense cap «autocrítica», i és per això que entenen que «ha arribat el moment de donar la veu als afiliats i que ells decideixin, en una assemblea general extraordinària, quina refundació volen».

«El problema de Cs és el de les persones que el dirigeixen aquests últims anys, que anteposen els seus interessos personals i econòmics, atrinxerant-se en el càrrec, a l’interès general del partit i d’Espanya», defensen.