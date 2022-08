El principal grup a favor de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, Vote Leave,"va fer trampa" en la campanya del referèndum i és molt possible que això alterés el resultat, segons el científic informàtic que va destapar l'escàndol de les dades de Facebook. Christopher Wylie, un dels fundadors de Cambridge Analytica, empresa en què va treballar fins a finals del 2014, va comparèixer dimarts davant el Comitè de Cultura del Parlament britànic.

Vote Leave podria haver superat el sostre legal de les despeses de la campanya (vuit milions d'euros) donant 700.000 euros a l'organització BeLeave, uns diners que es van fer servir en la campanya de propaganda a les xarxes socials de la firma canadenca AggregatelQ (AIQ), que segons Wylie forma part de Cambridge Analytica.

AIQ va tenir "un paper molt significatiu" en la victòria del brexit i va utilitzar perfils psicomètrics i tècniques de microtargeting per arribar a set milions de votants, segons Wylie, que assegura que té documents que proven com Vote Leave, encapçalada per l'ara ministre d'Afers Exteriors, Boris Johnson, va violar el codi electoral.

Els seus advocats han posat aquests documents a disposició dels diputats. La trampa podria haver canviat el resultat de la consulta. "És completament raonable dir que hi podria haver hagut un altre resultat del referèndum si, des del meu punt de vista, no haguessin fet trampa", va assenyalar Wylie.

Burlar el sostre de despesa

L'expert informàtic creu que Vote Leave es va confabular amb altres grups a favor del brexit per burlar les normes sobre despeses electorals. "Estic absolutament convençut que hi va haver un pla i un objectiu comú amb BeLeave, els unionistes del DUP, Veterans for Britain", va dir. Tots aquests grups van gastar els seus diners de campanya també amb AIQ, una firma "sense ètica", part de Cambridge Analytica, que li hauria proporcionat les dades dels usuaris durant el referèndum.

"Si permetem fer trampa en el nostre procés democràtic, ¿Què passa la pròxima vegada i l'altra?", es va preguntar Wylie. "Això és violar la llei, és fer trampa i l'important, el que s'ha d'entendre, és que no estem parlant d'una elecció local o d'un escó, estem parlant d'un canvi irreversible de la Constitució d'aquest país i això és el que importa. Si fas trampa en un examen et suspenen, si fas trampa als Jocs Olímpics perds la medalla. No hauries de guanyar fent trampa", va afegir.

La Cambra dels Comuns va celebrar un debat d'urgència per debatre si Vote Leave va actuar il·legalment. És possible que hi hagui una investigació, però el resultat, com va subratllar Wylie, potser arriba massa tard. "Quina llàstima si descobrim que hi ha hagut un engany generalitzat en el referèndum un cop que el brexit.

Mentrestant, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, ha informat al Comitè de Cultura que no es presentarà a declarar, tal com li havien demanat els diputats. En el seu lloc hi enviarà un subaltern.