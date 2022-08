Els combats a la central de Zaporiyia eleven el risc de catàstrofe nuclear

«El dia ha arribat; la missió de suport i ajuda a Zaporiyia ja està en camí; hem de protegir la seguretat de les principals instal·lacions nuclears d’Ucraïna i d’Europa». Amb un cert aire de solemnitat, Rafael Grossi, director de l’Organisme Internacional de l’Energia Atòmica (OIEA), va anunciar ahir l’arrencada d’una de les operacions més complicades que no haurà emprès mai l’organització que encapçala des de la seva creació, allà pels anys 50: la inspecció d’una planta atòmica presa militarment per una potència estrangera i convertida en escenari de combats i bombardejos, amb el risc consegüent de catàstrofe nuclear. Poques hores abans d’iniciar-se el viatge, Kíev va tornar a acusar les forces russes de convertir la central en una base militar i aprofitar la circumstància per bombardejar amb impunitat objectius militars i civils des del seu interior.

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va informar les últimes hores que les forces russes allà estacionades havien obert foc contra les poblacions adjacents, sabent que no hi haurà una resposta contra un objectiu tan perillós per al país. «Provoquen i intenten fer xantatge a tothom», va imputar el mandatari al seu canal de Telegram, alhora que mostrava imatges de bombers apagant un incendi. Hores abans, l’Exèrcit ucraïnès havia informat del bombardeig de nou ciutats situades al marge nord del riu. El Ministeri de Defensa de Rússia, per part seva, havia acusat les forces ucraïneses de bombardejar les instal·lacions amb nou projectils d’artilleria, tot i que va admetre que no s’han produït danys i que els nivells de radiació eren normals. Segons fonts russes, un dron, un avió no tripulat ucraïnès, va ser enderrocat per les forces antiaèries estacionades a la central.

La missió de l’OIEA té com a objectiu millorar la seguretat i evitar en la mesura que sigui possible la seva utilització com a moneda de canvi en el conflicte armat. Els inspectors entraran a Zaporiyia des de Kíev i no des de Crimea, tal com Rússia pretenia. Hauran d’emetre un informe, que ja mateix està sent qüestionat des de Moscou per la portaveu del Ministeri d’Exteriors, Maria Zakhàrova. «Les conclusions de la feina d’aquesta missió han de ser objectives», va advertir.

Intercanvi de retrets

Tot i l’intercanvi de retrets i acusacions entre el bàndol rus i ucraïnès al voltant dels successos a la central, sí que és possible establir algunes certeses. D’acord amb The Insider, una publicació de recerca, Rússia ha convertit la central en una base militar, on almenys han estat desplegats cinc centenars de militars, bateries antiaèries i equipament de reconeixement radioquímic. A més, combois militars russos s’aturen als voltants i introdueixen a les instal·lacions mercaderies sospitoses, especulant que podria tractar-se de municions. I des d’aquesta posició, bombardeja poblacions localitzades al marge nord del riu Dniper, en concret la localitat de Nikópol.

Mitjans com la BBC o «The Grid» han difós informacions del que està passant a l’interior de la central basant-se en fonts anònimes del personal ucraïnès al càrrec de les instal·lacions. I aquestes parlen d’empleats i soldats ucraïnesos desapareguts o torturats els primers dies de l’ocupació, mentre que la resta del personal és tractat com a presoners de guerra i les seves comunicacions són monitoritzades.