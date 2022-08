«La barrera física ajudarà els guàrdies fronterers a contrarestar la immigració il·legal de manera més efectiva», ha defensat la primera ministra, Ingrida Simonyte, en un comunicat. Es tracta d’un tanca de quatre metres d’altura coronada per filferro espinós.

Lituània té una frontera de gairebé 680 quilòmetres amb Bielorússia, dels quals més de 100 transcorren per rius i llacs. En els últims mesos han anat creixent els intents per creuar. Tant, que s’han arribat a xifres de rècord, amb 124 ja la setmana passada i 125 aquest dilluns.

Aquestes últimes xifres recorden les registrades durant el moment àlgid de la crisi migratòria de l’any passat. Els migrants són persones de països del Pròxim Orient, com Síria i l’Afganistan, així com altres de l’Àfrica.

Des de mitjans del 2021, Lituània ha endurit les seves polítiques migratòries a causa del gran flux de persones que han estat intentat creuar des de Bielorússia. Per al Govern de Vílnius, Minsk ha utilitzat la migració per pressionar les autoritats europees en represàlia per les sancions que li van ser imposades.