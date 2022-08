Més de 300 persones, entre elles dones i nens, han mort en l'última operació militar llançada pel règim sirià contra la població deDaraia, a la perifèria de Damasc, segons l'última xifra difosa avui per l'oposició siriana.

L'activista Jafar al-Jeir, coordinador de la xarxa Sham, ha dit a Efe que les víctimes pugen a 330, a causa dels durs bombardejos dels últims cinc dies i, sobretot, per les execucions sumàries comeses ahir, en què van perdre la vida almenys 200 persones.

Moltes de les víctimes s'han trobat amb trets al cap als soterrani de casa seva.

Massacre

Daraia uneix el seu nom al d'altres matances en el conflicte sirià com les de Hul·la o Tremseh, i, segons el grup de l'oposició Comitès de Coordinació Local (CCL), és la massacre més greu des de l'inici de la rebel·lió contra el president sirià, Baixar al-Assad, el març del 2011.

L'Observatori Sirià de Drets Humans ha informat en un comunicat que la campanya efectuada per les forces governamentals va causar la mort d'almenys 320 persones, la majoria civils, però també alguns combatents de l'Exèrcit Lliure Sirià (ELS).

En conversa via internet, Al-Jeir va explicar que unes 120 persones van morir durant els primers dies pels bombardejos i els trets dels franctiradors.

Diversos dies de setge

Després de diversos dies de setge i bombardejos amb artilleria i aviació, divendres les tropes i els xabiha van intentar entrar a la localitat, i van esclatar enfrontaments amb els membres de l'ELS, que van acabar per retirar-se.

Ahir, el nombre de víctimes va augmentar, segons l'activista, paral·lelament amb l'entrada a Daraia de les tropes del règim i les seves milícies xabiha, que van cometre execucions sumàries i assassinats selectius de membres d'algunes famílies.

La massacre més gran comesa dissabte va ser a la mesquita Abu Suleiman al-Dirani, on van ser assassinades unes 156 persones, entre elles nou dones i tres nens, va afegir l'activista.

Difusió d'un vídeo

Els activistes van difondre un vídeo en què es poden veure desenes de persones mortes i suposadament executades, la majoria homes, al soterrani d'un edifici, mentre l'autor de la gravació acusa els xabiha de la matança, si bé no s'ha pogut confirmar l'autenticitat del vídeo.

Al-Jeir va indicar que esperen que augmenti el nombre de víctimes mortals, ja que hi ha barris en què segueixen desplegades les forces governamentals i no s'han pogut comptabilitzar els morts.

La situació humanitària s'ha agreujat, ja que el setge ha impedit l'entrada d'aliments i aigua, l'electricitat està tallada i no hi ha mitjans per atendre els ferits ni traslladar-los a hospitals.