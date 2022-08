Khalil Awawdeh, un palestí de 41 anys empresonat per Israel des del desembre del 2021 ha superat avui els 180 dies en vaga de fam per protestar per la seva «detenció administrativa». Des del seu arrest, no s’han presentat càrrecs en contra seu ni s’ha programat un judici.

Després de sis mesos protestant l’estat de salut d’Awawdeh, pare de quatre filles, és molt crític. A causa de la vaga de fam ha desenvolupat greus símptomes neurològics que «li poden causar danys irreversibles». Fa unes hores, Awawdeh compartia un missatge des de la seva habitació a l’hospital. «Pobles lliures del món, aquest cos sofrent, del qual no queda més que pell i ossos, no reflecteix una debilitat i vulnerabilitat del poble palestí, sinó que és un mirall que reflecteix el veritable rostre de l’ocupació que diu ser un «Estat democràtic. Defensa de la causa palestina «Som un poble que té una causa justa que continuarà sent una causa justa, i sempre ens oposarem a la detenció administrativa, a aquesta injustícia, tot i que es perdi la pell, tot i que es deteriori l’os, tot i que es perdi l’ànima» afegia en el vídeo compartit a les xarxes socials. La setmana passada, una doctora el va visitar a l’hospital Shamir, a prop de Tel Aviv, va assegurar que el seu pes estava entre els 36 i 38 quilos i que el seu aspecte és totalment esquelètic, afirmant que s’ha deteriorat molt en els últims dies. Segons la mateixa doctora, el risc de mort és alt i podria ser imminent. Awawdeh ha promès continuar la seva vaga de fam fins que sigui alliberat. La indignació internacional per la seva situació és cada vegada més gran. Dilluns passat es va organitzar una mobilització a Nova York per exigir la seva llibertat. Així mateix, la Xarxa de Solidaritat amb els Presos Palestins de Samidoun insta tothom a organitzar-se, parlar, protestar i exigir l’alliberament immediat de Khalil Awawdeh i de tots els presos palestins a les presons d’ocupació israelianes.