El primer vol d’Artemis, suspès fins a «frenar l’hemorràgia» del coet

Artemis no s’ha pogut enlairar. El llançament del primer vol del programa lunar va ser ajornat ahir a l’últim moment. Segons expliquen els responsables de la missió, en el procés de càrrega de combustible, l’equip tècnic va observar una esquerda en un dels tancs. La fuga, detectada ahir a la matinada, va ser definida pels experts com una «hemorràgia» que encara «no s’ha pogut frenar». Almenys no durant la breu finestra de llançament que estava prevista per ahir. I això és el que, finalment, va obligar a ajornar l’enlairament del coet lunar.

Quan tan sols faltaven unes hores per al llançament de la missió, els tècnics a càrrec de la posada al punt del coet van començar a detectar una sèrie de fallades. Primer, en el procés d’omplir els tancs de combustible, es va observar una «esquerda» que produïa una fuga d’hidrogen líquid. A continuació, el tauler de control va detectar uns nivells anòmals de pressió i temperatura en un dels quatre motors principals de l’aeronau. El factor que va encendre les alarmes va ser la impossibilitat de refredar la maquinària. Aquesta fallada, segons apunten els informes que han transcendit fins ara, va ser la que finalment va precipitar la decisió de suspendre el llançament d’Artemis.