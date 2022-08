El gegant rus Gazprom continuarà reduint les entregues de gas a França, cosa que fa témer pel proveïment a l’hivern, malgrat que les reserves estan plenes. L’empresa energètica francesa Engie va anunciar en un breu comunicat que Gazprom li havia informat de noves i immediates retallades en les entregues de gas «degut a un desacord entre les parts sobre l’aplicació dels contractes».

Les entregues de gas rus ja havien disminuït considerablement des de l’inici de la <strong>guerra</strong> a <strong>Ucraïna</strong>, recentment a només 1,5 TWh (terawatts/hora) al mes, segons Engie. Aquesta xifra s’ha de considerar en el context d’«un subministrament total anual a Europa de més de 400 TWh», afegeix el principal proveïdor de gas a França, i l’Estat en posseeix gairebé el 24%.

A finals de juliol, l’empresa francesa va declarar que havia reduït significativament la seva «exposició financera i física al gas rus», que ja representava només un 4% dels seus subministraments. «Està completament dins del marge de flexibilitat de les nostres carteres, així que no ens preocupa en absolut», va dir la seva directora general, Catherine MacGregor.

El grup va dir dimarts que ja havia posat en marxa mesures per poder proveir els seus clients fins i tot en cas d’interrupció dels fluxos de Gazprom. «Engie ja havia assegurat els volums necessaris per garantir el subministrament dels seus clients i per a les seves pròpies necessitats», va dir en el seu comunicat.

Dijous passat, les reserves de gas de França van superar el llindar d’ompliment del 90% per a l’hivern (91,47% dimarts al matí), segons la plataforma europea Inventari Afegit d’Emmagatzemament de Gas (AGSI), i França va camí de complir el seu objectiu del 100% al novembre.

Consell de Defensa

El portaveu del Govern francès, Olivier Véran, va confirmar dimarts a la ràdio Franceinfo que l’objectiu s’assolirà «al final de l’estiu», però va advertir que això no significa que França tingui «prou gas per passar l’hivern si els russos el tallen i si en consumim molt». Divendres se celebrarà un consell de defensa sobre el subministrament de gas i electricitat del país sota els auspicis del president <strong>Emmanuel Macron</strong>.

«Entre les ‘retencions dels gasoductes’ i els ‘desacords sobre el contracte’, un hivern amb zero gas rus és el principal escenari per a Europa», va comentar a l’AFP Simone Tagliapietra, investigadora de l’institut Bruegel, amb seu a Brussel·les.

Des que els països occidentals van imposar sancions a Moscou després de llançar la seva ofensiva contra Ucraïna, Rússia ha tallat repetidament el subministrament de gas a Europa, que en depèn en gran manera. Fins l’any passat, Rússia representava al voltant del 40% de les importacions de gas de la UE.

El mes de juny passat, Engie ja va observar una reducció de les entregues de gas rus poc després que Gazprom anunciés que retallava un terç més les seves entregues a través del gasoducte Nord Stream per raons «tècniques». La mateixa raó tècnica va ser adduïda anteriorment per la companyia energètica russa per justificar una primera caiguda del 40% dels fluxos, però Alemanya va denunciar una «decisió política».

Els preus del gas s’han disparat al Vell Continent, vorejant màxims històrics en les últimes setmanes (345 euros per MWh en la sessió) a causa de la suspensió del subministrament rus entre el 31 d’agost i el 2 de setembre a través de Nord Stream 1, per manteniment del gasoducte, segons ha anunciat Gazprom.

El preu del contracte de gas natural de referència a Europa era de 276 euros per megawatt/hora poc abans de les 07.00 GMT de dimarts, sense canvis respecte al tancament del dia anterior. Abans de la invasió russa d’Ucraïna, rondaven els 80 euros per MWh.