Joaquín Gallardo va passar sis hores atrapat en un pou prop d'un cementiri al Rincón de la Victoria a Màlaga i va aconseguir escapar gràcies a l'ajuda de Tanka: la seva gossa i companya i que no es va allunyar d'ell ni un segon.

Durant les agòniques hores en què Joaquín va intentar escapar del forat sense èxit, Tanka va romandre bordant fins que unes veïnes, alertades per l'escàndol de l'animal, van decidir investigar què succeïa i van trobar al jove.

Segons el relat del malagueny, amava passejant mentre parlava per telèfon amb la seva mare quan la Tanka va sortir corrent darrere d'un gat. Joaquín va començar a seguir-la i en un tancar i obrir d'ulls es trobava al fons d'un pou, amb el telèfon enfonsat i amb l'aigua al coll.

Després de sis hores surant i a punt de perdre l'esperança, gràcies a les veïnes i la incombustible Tanka va aconseguir sortir sense més danys que unes poques rascades i ferides en les extremitats.

El rescatador rescatat

Sense mòbil, en una zona poc habitada i a més de 10 metres de profunditat, el destí de Joaquín podria haver estat ben diferent si no hagués tingut al costat d'ell la fidel companyia de la seva gossa que vivia amb ell des que fa un any la va trobar abandonada en un descampat.

Passejava amb uns amics quan va sentir un so estrany i la va trobar amb tot just 15 dies i molt descuidada. La va rescatar, la va curar i la va cuidar. Aquesta setmana -un any més tard- la Tanka ha tingut l'oportunitat de tornar-li el favor.