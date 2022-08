El Comitè de Drets Humans de l'ONU conclou que l'Estat va "violar" els drets polítics d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull per suspendre'ls com a diputats al Parlament abans de la condemna pel referèndum de l'1-0. La decisió del comitè respon a la demanda que els quatre polítics independentistes van presentar al desembre del 2018. En el document, el Comitè de Drets Humans apunta que la suspensió com a diputats no complia "els requisits de raonabilitat i objectivitat exigits" i apunta que l'Estat té "l'obligació de proporcionar" la possibilitat de "recurs efectiu". "Això requereix d'una reparació integral als individus als quals se'ls han violat els drets", remarca el comitè.

En el cas de les reparacions, el comitè assenyala que el seu dictamen sobre el fons de la demana ja "constitueix una reparació suficient per a la violació dictaminada", però reclama a l'Estat "adoptar totes les mesures que siguin necessàries per evitar que es cometin violacions semblants en el futur". A més, el document recorda a l'Estat el seu compromís amb l'entitat de "garantir una reparació efectiva i jurídicament exigible quan es comprovi una violació". En aquest sentit, el comitè demana a l'Estat que, en un termini de 180 dies, els informi sobre les mesures que hagi implementat per aplicar el seu dictamen. En un comunicat, la membre del comitè Hélène Tigroudja assegura que aquesta decisió és "un pas important perquè afirma que les salvaguardes contra les restriccions dels drets polítics han d'aplicar-se amb major rigor si aquestes restriccions es produeixen prèviament i no posteriorment a una condemna per un delicte". Tigroudja també remarca que els quatre polítics independentistes havien instat la ciutadania a "mantenir-se estrictament pacífica", per la qual cosa l'acusació de rebel·lió, per la qual van ser suspesos abans de la condemna, "no era previsible" ni "es basava en motius previstos per la llei que siguin raonables i objectius". "La decisió de suspendre polítics electes ha de basar-se en lleis clares i previsibles que estableixin motius raonables i objectius per a la restricció dels drets polítics", subratlla Tigroudja.