L’últim líder de la Unió Soviètica (URSS), Mikhaïl Gorbatxov, serà recordat com l’artífex de la Rússia moderna. Passarà a la història per haver posat fi a la Guerra Freda i per acostar-se a Occident, però també per no haver aconseguit mantenir viva l’URSS i el sistema comunista malgrat els seus intents d’obertura i de reformes. El seu perfil contrastava amb els dirigents del partit comunista de l’època, la majoria d’ells immobilistes. Quan va deixar el poder, va continuar abraçant el model occidental fins al punt de protagonitzar anuncis publicitaris per a marques nord-americanes i europees.

Gorbatxov es va deixar seduir per una suculenta oferta de la companyia Pizza Hut, que va obrir el seu primer establiment a Rússia el 1990. Per un milió de dòlars, el 1997 va entrar amb la seva neta en un restaurant de la cadena nord-americana. Allà, una família se sorprèn per la seva presència i mostra la realitat quotidiana de milions de persones: la societat russa estava dividida sobre si el llegat de l’exmandatari va ser bo o dolent per al país. Víctors per l’obertura a Occident Fins que una àvia recorda que els russos tenen «moltes coses gràcies a Gorbatxov». Entre les quals, el menjar ràpid. «De vegades res uneix la gent com una bona pizza calenta de Pizza Hut», diu l’anunci de 60 segons creat per l’agència BBDO, en el qual finalment la família victoreja l’exlíder de l’URSS, que somriu mentre serveix un tros de pizza a la seva neta. Gorvachov, història en imatges. La peça audiovisual es va emetre al llarg de 1998 a nivell internacional. A més, l’inventor de la perestroika es va justificar dient que aquests diners no eren per a ell, sinó que serviria per finançar la seva fundació. Com el seu mandat, l’espot va crear adeptes i detractors. La revista ‘Time’ va incloure la campanya en la llista dels «10 comercials de celebritats més vergonyosos». Un altre anunci per a Luis Vuitton El 2007 va repetir la jugada, aquesta vegada amb la marca de luxe francesa Louis Vuitton. Va protagonitzar una aparició fugaç, però no per això menys comentada. En l’espot, surt assegut a la part del darrere d’un cotxe, amb una bossa de la marca al costat. El que crida l’atenció de les imatges és que per la finestreta mira les restes del Mur de Berlín, que ell mateix va ajudar a fer caure després d’impulsar nombrosos canvis a l’Europa de l’Est. «Un viatge ens posa cara a cara amb nosaltres mateixos», deia l’anunci. Grammy per un conte infantil D’altra banda, Gorbatxov va guanyar un Grammy l’any 2004 en la categoria ‘Millor àlbum parlat per a nens’. Va ser junt amnb l’expresident dels Estats Units Bill Clinton i l’actriu Sophia Loren gràcies al conte infantil ‘Pere i el llop’, una composició simfònica del rus Serguei Prokófiev escrita el 1936.