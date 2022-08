Sánchez accepta un cara a cara amb Feijóo per tractar el model energètic

Pedro Sánchez recull el guant d’Alberto Núñez Feijóo. Enmig de l’ofensiva política iniciada aquest estiu per capgirar les enquestes, que concedeixen el primer lloc al PP, el president del Govern ha decidit acceptar la proposta del líder de l’oposició que va desafiar un debat al Senat sobre la resposta a la crisi econòmica que ha provocat la invasió russa d’Ucraïna.

La portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, va anunciar aquest dimarts que el cap de l’Executiu va sol·licitar ahir mateix la compareixença a la Cambra Alta per «informar de pla d’estalvi energètic» i la seva dimensió territorial. Segons la ministra, el president vol un debat «serè, constructiu i propositiu» sobre «idees, projectes i models».

Sánchez busca així confrontar amb Feijóo sobre les mesures d’estalvi energètic, que han comptat al Congrés amb el vot en contra del PP, encara que ara aquest partit s’ha mostrat obert a negociar noves propostes per incloure al Pla de Contingència que l’Executiu ha d’enviar a Brussel·les o en la tramitació del decret com a projecte de llei.

A Gènova, no obstant, no es donen per satisfets amb la compareixença del president, convençuts, segons expliquen fonts properes a Feijóo, que pretén «tapar amb l’energia els problemes reals que afecten les famílies, com la pujada de preus a la cistella de la compra o les despeses que implica la tornada a l’escola».

«Sánchez està a temps de rectificar i comparèixer per parlar de les incerteses econòmiques i socials que afecten aquest país, i no només d’energia. Que només s’atingui a explicar al Senat un decret ja convalidat al Congrés evidencia la seva falta d’interès a debatre de política general», afirmen des de Gènova assegurant que el que va proposar aquest cap de setmana el líder conservador no va ser «un debat parcial» que «deixi fora problemes que tenallen el present i futur dels espanyols». «El president només parla del que ell vol», van dir.

Feijóo mateix va assegurar dissabte passat a Galícia, en l’arrencada de curs a Cotobade (Pontevedra) que espera poder «reflexionar, parlar i concretar els models» d’un i altre davant problemes com el repartiment dels fons europeus, la crisi energètica o els incendis. «És el que jo faria si fos president del Govern», va assegurar. Que Sánchez hagi acceptat almenys un debat és una mostra més que el president pretén lluitar a tots els nivells la continuïtat a la Moncloa, malgrat que des de l’arribada del dirigent gallec a Madrid i de la majoria absoluta del PP a Andalusia, alguns analistes apunten a un canvi de cicle.