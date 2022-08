La Unió Europea no prohibirà totalment l’accés als visats europeus dels ciutadans i turistes russos, perquè la mesura reclamada pels països bàltics o Polònia no concita la unanimitat dels Vint-i-set i hi ha socis europeus que consideren que podria donar oxigen a Moscou en la seva propaganda antieuropea i que és necessari continuar mantenint les portes obertes a determinats col·lectius. Però els ministres d’Exteriors de la Unió Europea sí que han aconseguit tancar un acord polític pel qual es comprometen a suspendre plenament l’acord de facilitació de visats firmat amb Rússia el 2007, que garantia unes condicions privilegiades d’accés a territori comunitari.

El pacte ja va ser parcialment suspès el 25 de febrer passat, en el marc del segon paquet de sancions contra Rússia per la invasió d’Ucraïna. Des d’aleshores, els membres del Govern i del Parlament rus, del Tribunal Suprem i la Cort Constitucional, els ciutadans amb passaport diplomàtic, membres de delegacions russes oficials i els empresaris i representants d’organitzacions empresarials no es beneficiaven de l’accés privilegiat que garantia l’acord i estaven subjectes a condicions d’accés al territori comunitari molt més complicades i farragoses, amb tràmits molt més cars per viatjar a la UE i terminis de resposta de les autoritats més llargs.

«La facilitació de visats es fa per facilitar [l’accés]. Si s’acaba, no hi haurà més facilitat. Els visats seran més difícils d’aconseguir. Encara serà possible obtenir nous visats, però en un nombre molt més reduït», ha dit Borrell a l’acabar un consell informal de dos dies, celebrat a Praga (República Txeca), que s’ha centrat sobretot en la situació a Ucraïna. Segons ha explicat, des de mitjans de juliol s’ha produït un augment substancial en el nombre d’encreuament de fronteres entre Rússia i els països veïns, cosa que suposa un risc per a la seguretat. També ha destacat que hi ha molts russos que continuen viatjant a la UE per turisme i compres, «com si no hi hagués una guerra a Ucraïna», i els estats membre consideren que no es pot continuar així.

Procés més llarg i car

Malgrat la divisió d’opinions, els Vint-i-set tenien clar que calia «fer alguna cosa» i el resultat ha sigut la suspensió total de l’acord de facilitació de visats. «Això significa que es reduirà significativament el nombre de visats nous emesos pels estats membre. El procés serà més difícil i més llarg i, en conseqüència, el nombre de visats es reduirà substancialment», ha afegit sobre un enfocament comú que evitarà, a més, que els russos vagin d’un país de la UE a un altre buscant el que ofereix les millors condicions d’accés.

El pacte tancat pels Vint-i-set, que encara s’haurà de desenvolupar i acordar formalment, també inclou el compromís a analitzar cada sol·licitud de visat de manera individualitzada, particularment per a determinats col·lectius. «No volem separar-nos d’aquells russos que estan en contra de la guerra a Ucraïna. No volem tallar [llaços] amb la societat civil russa», ha afegit.

Controls fronterers

El compromís també inclou l’acceptació que els països fronterers amb Rússia, que s’enfronten a una situació «difícil», puguin adoptar mesures nacionals per restringir l’entrada al seu territori i un encàrrec a la Comissió Europea perquè examini la situació dels milions de visats en vigor i elabori directrius d’actuació. «La situació als països veïns és desafiadora. Reconeixem que aquests països poden prendre mesures a escala nacional per restringir l’entrada a la Unió Europea a través de les seves fronteres de conformitat amb el codi de fronteres Schengen de la Unió Europea», ha anunciat Borrell obrint la porta a una solució regional. Del debat a Praga també en surt el compromís a no reconèixer els passaports emesos per les autoritats russes dels territoris ocupats a Ucraïna.