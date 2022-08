Xile: de l’esclat social a la possible derrota de la nova Constitució

Gairebé tres anys abans, la «rebentada» social xilena va intentar resumir-se en una consigna d’immediata comprensió: «No són 30 pesos, són 30 anys». Milions de persones van sortir al carrer i la presidència del dretà Sebastián Piñera va penjar d’un fil molt prim. La governabilitat es va recuperar a mitges quan es va pactar un canvi constitucional que pogués esfondrar els fonaments institucionals heretats de l’última dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90) i obrir el camí d’un Estat social i democràtic de dret.

Aquest diumenge, la societat ha de decidir a través del vot si aprova o rebutja l’esborrany del text de 499 articles d’un fort caire progressista que va redactar una Convenció paritària i amb escons reservats per a pobles originaris. L’última enquesta de Cadem-Plaza Pública estima que el «rebuig» a la nova Constitució s’imposaria per nou punts.El Govern del jove president Gabriel Boric ja es prepara per a un escenari advers, però, alhora, no descarta el miracle.