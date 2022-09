La princesa Elionor va començar divendres passat el segon i últim any de Batxillerat en el prestigiós UWC Atlantic College de Gal·les, i afronta així la recta final de l'educació secundària. A finals de maig de l'any que ve, una vegada finalitzat el curs escolar, s'espera que l'hereva al tron torni a Espanya per continuar amb la seva formació. El seu futur ja sembla decidit, i no inclou cap sorpresa, perquè tot indica que serà molt similar al del seu pare, el rei Felip. Igual que ell, Elionor va assistir al col·legi Santa María de los Rosales, i després va decidir continuar els seus estudis a l'estranger.

Segons informava el diumenge El País Semanal, el pròxim pas de la princesa d'Astúries serà començar la seva formació militar, ja que en el futur, quan assumeixi la prefectura de l'Estat, serà també la capitana general de tots els exèrcits. Tres grans acadèmies militars Així doncs, la futura monarca d'Espanya rebrà entrenament en tres grans acadèmies militars del país: la de l'Exèrcit de l'Aire, a Múrcia; la de l'Exèrcit de Terra, a Saragossa; i l'Escola Naval de Marín, a Galícia, on es convertirà en una marinera per després embarcar-se en el vaixell escola Juan Sebastián Elcano. No obstant això, una vegada finalitzada la seva etapa a l'escola de l'exèrcit, la princesa cursarà el grau de Dret, igual que Felip VI. Encara es desconeix si ho farà en el mateix centre, la Universitat Autònoma de Madrid, però sigui on sigui, Leonor seria la primera reina espanyola a passar per la facultat. Completarà la seva formació amb un màster, de la mateixa manera que el seu pare ho va fer a l'estranger cursant Relacions Internacionals a l'Edmund Walsh School of Foreign Service, a Washington. No està encara decidit en quina disciplina se centraria aquest màster, però les opcions més probables i més repetides entre altres membres de la reialesa són Ciències Polítiques o Economia. De moment, l'hereva a la corona continua a Gal·les amb el Batxillerat, i s'espera que no torni a Espanya fins a finals d'octubre, per assistir als premis Príncep d'Astúries i celebrar el seu 17è aniversari en companyia de la seva família. Això implicaria la seva absència a les desfilades del Dotze d'octubre, dia de la Hispanitat, tal com ja va succeir l'any passat.