El Govern de Biden acusa Trump d’amagar documents secrets

La gran quantitat material classificat que Donald Trump es va endur irregularment en abandonar la Casa Blanca que es va descobrir en l’escorcoll de l’FBI a Mar-a-Lagoel 8 d’agost segueix sumant capítols i amb cada nova informació l’expresident es veu cada cop més compromès. En un informe presentat dimarts davant una jutgessa de Florida, el Departament de Justícia va assegurar que a la residència «possiblement es van amagar» documents secrets i es van «treure» del lloc on suposadament es mantenien emmagatzemats, per no lliurar-los a les autoritats que intentaven recuperar-los. A l’informe Justícia assegura que «possiblement hi va haver intents d’obstruir la investigació del govern».