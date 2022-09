Ahir estava permesa la visita a la Gran Mesquita de París, que és, amb el seu imponent minaret de 33 metres, la més gran de les que hi ha disseminades per la capital francesa. Alguns turistes desafiaven el mal temps i passejaven per l'atri amb arbres. Poc abans de les 15.00 hores va començar un degoteig de fidels per a l'oració diària, d'a penes 15 minuts. A la sortida, ningú tenia gaires ganes de parlar de l'atemptat comès al setmanari Charlie Hebdo.

Com ja va passar després de l'assassinat a Algèria del muntanyenc Hervé Gourdel el setembre passat a mans d'un grup de gihadistes, molts musulmans francesos es pregunten per què se'ls demana desmarcar-se d'una massacre que no té res a veure amb l'islam. És el que pensa el responsable de la llibreria plena d'exemplars de l'Alcorà que ocupa la cantonada davant de la mesquita, el qual recomana llegir Averrois per conèixer la verdadera essència de la religió islàmica.

No obstant, hores abans, al despatx del rector de la mesquita, Dalil Boubakeur, s'havia escenificat la unitat de totes les associacions musulmanes de França, no sempre ben avingudes, per reclamar a tots els imams del país que avui divendres, durant l'oració, condemnin amb fermesa en els 2.400 llocs de culte musulmà la violència i el terrorisme. Després es concentraran en silenci per honrar la memòria dels 12 assassinats a la redacció del setmanari que es va fer famós per publicar les polèmiques vinyetes del profeta Mahoma.

JUNTS

I també se'ls va animar a unir-se a les diferents manifestacions de solidaritat que recorreran el país per mostrar el seu desig de «viure junts en pau i en el respecte dels valors de la República». Molts francesos de religió islàmica no han necessitat rebre aquestes consignes per sortir al carrer i manifestar-se amb missatges que ho diuen tot: «Musulmà, no terrorista», es podia llegir a la pancarta d'una jove.

Boubakeur també va exercir d'amfitrió de la Conferència de Responsables del Culte a França (CRCF) que agrupa els líders del judaisme, les tres esglésies cristianes (catòlics, ortodoxos i protestants), el budisme i l'islam. Tots s'havien reunit a l'Elisi el mateix dia de l'atemptat amb el president François Hollande. «Ens mostrem nànimes en la defensa dels valors de la llibertat, la igualtat i la fraternitat i sobretot en la defensa de la llibertat d'expressió, i ens comprometem a continuar amb un esperit de diàleg».

Però per a molts les declaracions serveixen de poc. El president de la Unió de Mesquites de França, Mohamed Mussaui, creu que individus com els germans Kouachi, els suposats autors de la massacre de Charlie Hebdo, «no freqüenten gaire la mesquita i molt els fòrums extremistes d'internet».

Altres rectors, com el de la mesquita de Lió, Ahmed Kabtane, posen l'accent en la tasca pendent de les institucions per evitar la radicalització dels joves. «Nosaltres tenim un paper per fer en el terreny religiós, dir on està el bé i on està el mal, però ¿per què hauria d'assumir la comunitat musulmana el paper dels poders públics per lluitar contra la radicalització?», es preguntava no fa gaire aquest imam, conegut per ser dels primers que va alçar la seva veu contra les barbàries comeses per l'Estat Islàmic.

Nureddin Ausat, professor i imam de la perifèria de París, és autor de llibre Més enllà de les caricatures. La verdadera cara del profeta Mahoma, que va escriure el 2006 precisament per respondre a les vinyetes publicades per Charlie Hebdo. No estava d'acord amb el que considerava «clixés i prejudicis» d'aquells dibuixos i ho va argumentar en el seu llibre. Però considera que la matança dels periodistes és un acte «indignant». «Dóna la raó als que acusen l'islam de violència», comentava a aquest diari.

INQUIETUD

Les associacions musulmanes tenen, a més, un altre motiu d'inquietud. En les últimes 48 hores s'han produït diversos atacs, sense víctimes, a diferents llocs de culte almenys en tres localitats: Le Mans, Aube i Villefranche-sur-Saône. «Em preocupa que es cometin aquests actes antimusulmans. Tinc por que siguin més en els pròxims dies», deia Abdallah Zekri, president de l'Observatori contra la Islamofòbia, segons recull Le Monde. Uns actes que també va condemnar el ministre de l'Interior, Bernard Cazeneuve. «França és una república laica que reconeix a tothom el dret de practicar lliurement el seu culte. Els autors de tals actes han de saber que seran buscats, detinguts i castigats», va dir.