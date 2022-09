La meitat del EUA veu perill de guerra civil en la propera dècada

A principis d’agost, el president Joe Biden va mantenir una reunió privada a la Casa Blanca amb un grup d’historiadors. Bona part de la conversa es va centrar en el contrast entre els valors i les institucions democràtiques i les tendències cap a l’autocràcia a nivell global. Els acadèmics també van llançar veus d’alarma sobre l’estat de la democràcia dins dels EUA, traçant paral·lelismes de les amenaces que afronta amb les que es van viure abans de la guerra civil i quan el moviment profeixista es va consolidar abans de la Segona Guerra Mundial.

Són alarmes que Biden fa temps que va incorporar al seu discurs, com a candidat presidencial i després al Despatx Oval. Ha parlat repetidament de la «lluita per l’ànima de la nació».

Biden esà fent darrerament una denúncia contundent del Partit Republicà per continuar alimentant la «gran mentida» sobre l’inexistent frau en les eleccions presidencials i per una agenda radical i extremista que afecta i amenaça des dels drets de vot a l’avortament o les armes. Ho va fer dimarts en un discurs sobre les armes i ho va fer dijous en un míting a Maryland, on va assegurar que molts al Partit Republicà es dirigeixen cap al «semi feixisme».

El fantasma de la violència no és una cosa que s’hagi inventat Biden, sinó que fa temps que es viu en un país especialment polaritzat des de la irrupció del trumpisme. Un sondeig mostrava que el 43% dels nord-americans veuen «probable» que hi hagi una guerra civil en la propera dècada, mentre la retòrica incendiària des dels extrems del moviment conservador s’ha intensificat.