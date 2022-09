El president rus Vladímir Putin no anirà dissabte al funeral de l’últim dirigent de l’antiga URSS, Mikhaïl Gorbatxov, mort a l’edat de 91 anys, ha confirmat dijous el portaveu del Kremlin. «Sabem que la cerimònia principal serà el 3 de setembre, igual com el funeral, però l’agenda del president no li permetrà ser-hi», ha declarat a la premsa Dmitri Peskov.

El portaveu va precisar que Putin, ferm detractor del llegat del dirigent, ja havia visitat l’hospital moscovita on va morir Mikhaïl Gorbatxov per rendir-li homenatge i «col·locar flors al seu fèretre». Ha afegit que hi haurà «elements de funeral nacional» durant l’enterrament de Gorbatxov, per exemple una «guàrdia d’honor», i que s’està organitzant «amb l’ajuda de l’Estat». L’últim dirigent de la Unió Soviètica va morir dimarts a la nit als 91 anys després d’una «llarga i greu malaltia». Gorbatxov va estar al poder entre el 1985 i el 1991, i va desencadenar la desaparició de la Unió Soviètica durant el seu mandat, mentre intentava salvar-la a través de reformes democràtiques i econòmiques.