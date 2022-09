El president dels Estats Units, Joe Biden, ha assegurat que els partidaris de l’expresident Donald Trump suposen una amenaça per a la democràcia nord-americana, per la qual cosa ha instat els ciutadans del país a defensar-la.

Així ho ha dit en un discurs aquest dijous a la nit a prop de l’edifici on fa més de 200 anys es va proclamar la Declaració d’Independència i es va firmar la Constitució del país, afirmant que part del partit republicà «ja no respecta» la Carta Magna nord-americana.

«Aquesta nit he vingut aquí, al lloc on tot va començar, per parlar clarament a la nació sobre les amenaces a què ens enfrontem. Sobre el poder que tenim a les nostres mans per fer front a aquestes amenaces. I sobre l’increïble futur que tenim davant nostre si l’escollim», ha iniciat el mandatari nord-americà.

«Les forces de MAGA (sigles del lema de Trump ‘Make America Great Again’) estan decidides a portar aquest país cap enrere. Cap a una Amèrica on no hi ha dret a elegir, ni dret a la privacitat, ni dret a l’anticoncepció ni dret a casar-se amb qui un estima», ha asseverat Biden, fent referència a la recent revocació del dret a l’avortament al país per decisió del Tribunal Suprem.

Biden ha emfatitzat que Donald Trump i els seus partidaris en el Partit Republicà «representen l’extremisme» i amenacen «els mateixos fonaments de la nostra república».

«És el meu deure dir la veritat [...] Els republicans del MAGA no respecten la Constitució. No creuen en l’imperi de la llei i no reconeixen la voluntat del poble. Van rebutjar acceptar els resultats d’unes eleccions lliures», ha recordat el president dels Estats Units.

No obstant, ha recalcat que «no tots els republicans, ni tan sols una majoria» són partidaris de l’expresident, tot i que ha reconegut que «no hi ha dubte que el Partit Republicà avui està dominat i intimidat per Donald Trump». «Això és una amenaça per a aquest país», ha afegit.

Per aquesta raó, Biden ha instat els ciutadans del país a no quedar-se impotents mentre els defensors de l’expresident Trump amenacen la democràcia, i ha recordat que hi ha una majoria de nord-americans que rebutgen l’extremisme.

Així mateix, ha reiterat que el poble nord-americà té a les seves mans el poder de parar «aquest assalt a la democràcia», i ha admès, a més, que creu que els Estats Units es troben en «un punt d’inflexió».

«Estem en un d’aquells moments que determinaran el que ha d’arribar, així que ara els Estats Units han de decidir si seguir cap endavant o tornar cap enrere. Si anar cap al futur o si obsessionar-se amb el passat [...] Els republicans del MAGA ja han pres la decisió», ha etzibat l’inquilí de la Casa Blanca.

«Durant molt temps, ens hem assegurat que la democràcia americana estigui garantida. Però no ho està. L’hem de defensar. L’hem de protegir. L’hem de defensar. Tots i cadascun de nosaltres», ha afegit.

El discurs del president dels Estats Units s’ha donat dos mesos abans de la celebració de les eleccions legislatives, en què es decidirà la composició de gran part de la Cambra dels Representants i el Senat del país.

Fins ara, les enquestes assenyalen que el Partit Republicà podria aconseguir la majoria a les dues cambres, tot i que els demòcrates estan remuntant en els sondejos gràcies a algunes de les últimes mesures aprovades per l’Administració Biden i al registre de la casa de l’expresident Trump a Florida.