La dona i els fills de l’expresident de la Junta d’Andalusia José Antonio Griñán, condemnat a sis anys de presó per malversació i prevaricació en el cas dels ERO a Andalusia, van registrar ahir a Justícia la petició d’indult parcial de la pena de presó per raons d’«humanitat i equitat». Fonts del Ministeri de Justícia van assenyalar que la petició de la mesura de gràcia no començarà a tramitar-se fins que es notifiqui la sentència ferma, la decisió de la qual va ser avançada el 26 de juliol.