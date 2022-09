França reprèn la fermesa del seu «no» al Midcat

El Govern francès es reafirma en el seu «no» a reprendre el projecte del gasoducte hispanofrancès Midcat, a través del Pirineu català, per fer arribar el gas des de la Península Ibèrica al centre d’Europa. «Augmentar la capacitat d’interconnexió entre Espanya i Alemanya a través de França requeriria un reforç substancial de la xarxa francesa, cosa que en qualsevol cas portaria anys i costaria diversos milers de milions d’euros. Per tant, no és una resposta a l’actual crisi energètica», van explicar per part seva fonts properes al Ministeri de Transició Energètica.

Les declaracions dimarts del ministre francès d’Economia, Bruno Le Maire, en què mostrava la disposició del seu Govern a «examinar» la possibilitat de reprendre el projecte del gasoducte Midcat havien donat peu a l’optimisme a Espanya i Alemanya. El president Pedro Sánchez i el canceller Olaf Scholz es van reunir dimarts a les proximitats de Berlín per, entre altres qüestions, pressionar França a favor de la interconnexió gasista. I Le Maire va respondre hores després de forma complaent, aprofitant unes declaracions als mitjans de comunicació: «Des del moment en què el president del Govern espanyol i el canceller alemany ho demanen, des que els amics ho demanen, examinarem la demanda dels nostres amics, dels nostres socis», va assenyalar dimarts a la tarda. «Espanya i Alemanya són socis molt propers de França, de manera que quan fan una proposta l’examinem», va afegir. Aquestes mostres d’obertura van ser celebrades com a «un pas molt important» a Espanya. «S’ha produït un moviment en la bona direcció que posa de manifest la voluntat del Govern de França de donar una resposta europea» a la crisi energètica provocada per la invasió de Rússia a Ucraïna, va valorar la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, després de les paraules del ministre francès. Canvi de postura Però la satisfacció va durar ben poc. Fonts del properes al Ministeri de Transició Energètica van aclarir ahir el seu punt de vista: «La construcció d’aquesta infraestructura permanent i a llarg termini, quan volem accelerar la sortida dels combustibles fòssils i, en particular, del gas natural, en línia amb l’estratègia europea, no és adequada», van assegurar aquestes fonts.