La nit d'aquest dijous, Cristina Fernández de Kirchner va ser objecte d'un intent d'atemptat en contra seva. Un ciutadà brasiler, nacionalitzat argentí, va burlar el cercle de persones que custodiava i envoltava a la vicepresidenta i va arribar a apuntar-la amb una pistola al cap. La televisió va mostrar una escena que no reconeix antecedents en aquest país: l'atacant va intentar prémer el gallet de l'arma però no va sortir el tret. El soroll es va sentir amb claredat en els enregistraments. "Un home va atemptar contra la vida de la vicepresidenta i dues vegades presidenta. És un fet d'enorme gravetat, el més greu des que vam recuperar la democràcia. Cristina roman amb vida perquè l'arma, que comptava amb cinc bales, no es va disparar malgrat ser activada", va dir el president Alberto Fernández. Nombroses persones es van dirigir cap al domicili de la vicepresidenta, a Buenos Aires al crit de "si la toquen" a Cristina "hi haurà 'quilombo' (embolic)".

"L'episodi commou a tot el poble. Aquest atemptat mereix el més enèrgic repudi de la societat. Aquests fets afecten la nostra democràcia. Estem obligats a recuperar la nostra convivència", va dir també el mandatari. "Aquest és un fet d'una gravetat institucional i humana extrema. La pau social ha estat alterada. És necessari bandejar l'odi dels discursos polítics i mediàtics", va afegir. Fernández va decretar el divendres dia no laborable perquè la societat surti als carrers a expressar el seu rebuig a la violència. El mandatari li va demanar a la jutgessa a càrrec de les recerques que "preservi" la vida de l'atacant. Fernando Sabag Montiel, d'origen brasiler, té 35 anys, antecedents per tinença d'armes i episodis de violència. Les primeres recerques busquen determinar si va actuar sol o formava part d'una xarxa. Se li ha decomissat el seu telèfon. El març passat, la vicepresidenta va ser objecte d'un altre atac. El seu despatx al Senat va ser parcialment destruït per pedres llançades des de l'exterior. Fernández de Kirchner no es trobava a l'interior però va assegurar que "algú" havia "planificat" aquella acció. Alhora, en diverses manifestacions de la dreta es van exhibir dibuixos mortuoris amb els noms de dirigents del Govern, guillotines i simulacions d'execució sota penjament.