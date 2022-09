Isabel II no assistirà a la reunió de Braemar, que se celebra aquest cap de setmana. La notícia es produeix hores després que suspengués un altre acte: la reina d’Anglaterra tampoc viatjarà a Londres dimarts vinent per rebre el successor de Boris Johnson, cosa que trenca una tradició històrica. Les dues absències fan saltar les alarmes per l’estat de salut de la monarca, que té 96 anys.

