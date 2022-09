L’ONU acusa la Xina de possibles crims contra la humanitat

La Xina ha menyspreat l’informe de l’ONU sobre els uigurs afirmant que és un «mosaic de mentides», l’ha qualificat d’«invenció» que els Estats Units i altres governs occidentals usen com a eina política i ha exigit la fi del doble criteri en matèria de drets humans. Era descartable que la roda de premsa diària del Ministeri d’Exteriors eludís els arguments de sempre. L’esperat informe sobre els abusos a Xinjiang va sortir publicat minuts abans que Michelle Bachelet recollís els seus estris del despatx. L’alta comissionada de l’Oficina de Drets Humans de l’ONU va mostrar finalment les conclusions de l’assumpte més sensible i polititzat del seu mandat després de suportar les pressions d’un i altre bàndol durant un any. El text evita el terme genocidi, una denúncia molt exagerada de Washington i governs afins, però recull prou atropellaments per satisfer els crítics i indignar la Xina.

L’informe estableix que «les nombroses i discriminatòries detencions d’uigurs i d’altres membres de grups musulmans poden constituir crims internacionals, en particular crims contra la humanitat». Acusa les polítiques a la regió autònoma de Xinjiang de «separar famílies» i considera «creïbles» les denúncies de tortures als centres de formació voluntaris, segons la definició xinesa, o centres de reeducació forçosa, segons les de diverses organitzacions de drets humans. Adoctrinament febril L’estudi incideix en l’enviament de centenars de milers d’uigurs a aquests centres entre el 2017 i el 2019 en què, afegeix, hi va haver «tortura i altres tractes cruels, inhumans o degradants». L’oficina de Bachelet ha parlat amb desenes d’antics habitants. Aquests centres han saltat al debat polític des que la Xina els va obrir un lustre enrere. Allà van anar a parar sense judici previ centenars de milers d’uigurs i altres musulmans, segons les estimacions més fiables, on van ser sotmesos a un adoctrinament febril. La Xina va admetre després de tossuts desmentits la seva existència i els va qualificar de centres on la població acudia voluntàriament per aprendre oficis i desintoxicar-se del seu extremisme. Pequín sosté que, complerta la seva funció, la xarxa ha estat desmantellada. L’ONU va acompanyar el seu informe amb un altre del Govern xinès que triplicava en pàgines el primer i l’acusava de basar-se en «la desinformació i les mentides fabricades per forces sinòfobes» i de «calumniar i difamar deliberadament la Xina». Les discrepàncies són irresolubles perquè Pequín i l’ONU prioritzen assumptes dispars: la primera, l’exemple més refinat de pragmatisme, al·ludeix al fi, mentre que la segona, amb una tradició més humanista, denuncia els mitjans. Les polítiques xineses a Xinjiang han liquidat el terrorisme islamista, un problema seriós i contrastat amb freqüents atemptats. El perpetrat per terroristes armats amb ganivets a l’estació de tren de Kunming, el 2014, va deixar una trentena de civils morts. Per a Occident, en canvi, els excessos comesos sobre una ètnia al complet són intolerables. L’informe ha pertorbat el primer i únic mandat de Bachelet a l’Oficina de Drets Humans de l’ONU i és més que probable que renunciés al segon pel seu tedi per l’escrutini de la tasca en l’assumpte uigur. A la seva oficina arribaven diàriament les exigències de publicar l’informe i ella va prioritzar un viatge a Xinjiang que, després d’acabar-lo al maig, no va convèncer ningú. La publicació de l’informe no obre la via a canvis substancials a Xinjiang, ni tan sols en cas que una majoria de països avalés que es portés a terme una investigació sobre el terreny.