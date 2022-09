Putin no assistirà demà al funeral de Gorbatxov per «problemes d’agenda»

El president rus, Vladimir Putin, no assistirà demà al funeral de l’últim dirigent de l’antiga URSS, Mikhaïl Gorbatxov, que va morir dimarts als 91 anys, segons va confirmar el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov. «Sabem que la cerimònia principal serà el 3 de setembre, igual que el funeral, però l’agenda del president no li permetrà ser-hi», va assegurar Peskov.

El portaveu va afegir que Putin, ferm detractor del llegat del dirigent, ja va visitar l’hospital moscovita on va morir Gorbatxov per retre-li homenatge i «col·locar flors en el fèretre». Va afegir que hi haurà «elements de funeral nacional» durant l’enterrament com una «guàrdia d’honor».