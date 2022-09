Ucraïna denuncia l’apagada d’un reactor nuclear coincidint amb la visita de l’ONU

Com tothom esperava, la missió dels inspectors de l’Organisme Internacional per a l’Energia Atòmica (OIEA) a la planta nuclear ucraïnesa de Zaporiyia es va iniciar amb controvèrsia. Energoatom, l’agència ucraïnesa per a l’energia atòmica, va denunciar ahir l’aturada d’un dels dos reactors encara en funcionament, poques hores abans de l’arribada dels funcionaris internacionals. Durant les darreres hores, els voltants de la central han viscut una reactivació de les accions bèl·liques, amb tots dos bàndols culpant-se mútuament de llançar provocacions davant la transcendental visita.

Els bombardejos van provocar el retard de la missió, que va ser vista entrant a la central cap a un quart de cinc de la tarda, hora local. Segons l’agència Reuters, alguns dels inspectors van abandonar les instal·lacions posteriorment, incloent-hi Rafael Mariano Grossi, director de l’OIEA i home al capdavant de la delegació. A l’interior de la central nuclear es van quedar alguns membres del grup, i el mateix responsable de l’organització va assegurar en una piulada que l’OIEA havia vingut «per quedar-se» i que aspirava a establir «una presència permanent». Al matí, Grossi va admetre als reporters que coneixia l’increment de l’activitat militar als voltants de la planta, però que continuaria endavant amb els plans de visita tenint en compte la importància dels treballs. A més, Rússia va donar a entendre que només concediria un dia als inspectors per vigilar la planta, cosa que va ser rebutjada pels membres de l’equip de l’ONU, que exigeixen més temps. Els EUA estan pressionant perquè la delegació pugui accedir lliurement a les instal·lacions i romandre-hi tot el temps que desitgi. «És important que aquests inspectors puguin fer la feina», va exigir en una entrevista amb Bloomberg TV des de Washington el portaveu del Consell de Seguretat Nacional nord-americà, John Kirby. Accions bèl·liques Passi el que passi, el cert és que la visita ha estat precedida de nombroses accions bèl·liques, l’origen de les quals és impossible de determinar. Moscou va assegurar que havia neutralitzat una temptativa de les forces ucraïneses de prendre el control de la central, mentre que el governador prorus de Zaporiyia, una província parcialment ocupada per les tropes russes, Ievgueni Babitski, va denunciar un suposat atac ucraïnès amb artilleria contra la localitat de Energodar, propera a la planta, en què, segons la seva versió, haurien mort tres persones i cinc més haurien resultar ferides. Les autoritats de Kíev acusen els seus enemics de convertir la central en una base militar i d’obrir foc des del seu interior contra les seves posicions, sabent que no respondran per la perillosa situació. Fins i tot asseguren que la part russa ha arribat a disparar deliberadament contra les pròpies instal·lacions nuclears, malgrat el perill que això comporta per als seus soldats desplegats. La central nuclear de Zaporiyia és la més gran d’Europa i produeix prop de la meitat de l’energia elèctrica que generen les centrals al país eslau.