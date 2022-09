Un grup de diputats i senadors de l’oficialisme i l’oposició de l’Argentina es van reunir aquest dijous en seu parlamentària per manifestar el seu «repudi» davant l’atac sofert hores abans per la vicepresidenta del país, <strong>Cristina Fernández de Kirchner</strong>.

En una conferència de premsa, el president del bloc oficialista en el Senat, José Mayans, va expressar la seva «solidaritat» amb la també expresidenta entre el 2007 i el 2015 i va demanar l’«esclariment immediat» dels fets. «Lamentem profundament el que ha passat. Nosaltres volem la pau social per a l’Argentina i instem tothom a treballar per la pau social de la República Argentina», va assegurar el senador del Front de Tothom.

La presidenta de la Cambra de Diputats, Cecilia Moreau, va avançar que «en el transcurs de la nit» es definiran els horaris per a una «sessió de repudi» a les dues cambres. Així mateix, el diputat oficialista i líder sindical Sergio Palazzo va informar que un grup de dirigents gremials ha sol·licitat la Confederació General del Treball (CGT) «que s’arbitrin mesures amb un cessament d’activitats urgent» per a aquest divendres. «Demà a les 10.30 (13.30 GMT) hem sigut convocats per tractar la comanda d’un cessament d’activitats immediat i una gran mobilització en suport a la vicepresidenta i condemnant la violència política a l’Argentina», va assegurar Palazzo.

Cuba, «consternada»

El Govern de <strong>Cuba</strong> es va mostrar «consternat» aquest dijous per l’atac i va mostrar la seva «solidaritat» i «suport» a la política i al país. El president cubà, Miguel Díaz-Canel, va assegurar a Twitter que en el Govern se senten «consternats amb l’intent d’assassinat» de Fernández. «Traslladem tota la nostra solidaritat a la vicepresidenta, al govern i al poble argentins», va afegir Díaz-Canel. En la mateixa línia, el canceller cubà, Bruno Rodríguez, va remarcar el «suport» de Cuba «per a ella, per al Govern (argentí) i per al poble» del país sud-americà.

Lula demana una sanció exemplar

L’expresident Luiz Inácio Lula da Silva, favorit a vèncer les eleccions presidencials del 2 d’octubre al Brasil, es va solidaritzar aquest dijous amb la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, després que un home intentés tirotejar-la, i va demanar una sanció exemplar per a l’agressor. «Tota la meva solidaritat a la companya Cristina Fernández, víctima d’un criminal feixista que no sap respectar les divergències i la diversitat», va afirmar el dirigent esquerrà brasiler, un antic aliat de la també expresidenta argentina, en un missatge que va publicar a les seves xarxes socials. «Cristina és una dona que mereix el respecte de qualsevol demòcrata del món. Gràcies a Déu va escapar il·lesa», va afegir l’exlíder sindical, que lidera totes les enquestes d’intenció de vot per a les presidencials al Brasil, amb prop del 44%, per sobre l’actual mandatari, Jair Bolsonaro, que lidera la ultradreta brasilera i aspira a ser reelegit.

Lula va defensar una sanció exemplar i totes les conseqüències legals per a l’home que va intentar disparar a la vicepresidenta argentina, que va ser identificat com a brasiler. «Aquesta violència i odi polític que està ve sent estimulat per alguns és una amenaça a la democràcia a la nostra regió. Els demòcrates del món no toleraran qualsevol tipus de violència en les divergències polítiques», va concloure al fer referència també a la forta polarització de les eleccions al Brasil.

Maduro rebutja «enèrgicament» l’atemptat

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, va repudiar «enèrgicament» aquest dijous l’atemptat. «Enviem la nostra solidaritat a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, davant l’atemptat contra la seva vida. Repudiem enèrgicament aquesta acció, que busca desestabilitzar la pau del germà poble argentí. ¡La Patria Grande està amb tu, companya!», va escriure el cap d’Estat en el seu compte de Twitter. Minuts abans, el ministre de Relacions Exteriors, Carlos Faría, va compartir un missatge en aquesta xarxa social en el qual va expressar, en nom del seu país, el repudi al «nefast atac» contra la vicepresidenta argentina, i va manifestar la seva solidaritat a «la valenta Cristina».

Segons el ministre de Seguretat de l’Argentina, Aníbal Fernández, l’home que va intentar tirotejar la vicepresidenta als voltants del seu domicili, on se celebrava una vigília en el seu suport, va ser immediatament detingut. L’arrestat es trobava a pocs metres de la vicepresidenta, quan aquesta era al carrer, a les portes del seu apartament al barri de la capital d’Apartada, envoltada de militants kirchneristes. Imatges preses pel canal de televisió C5N van registrar el moment en què una persona treu una arma de foc davant el rostre de l’exmandatària (2007-2015). «Una persona que és indicada pels qui són a prop d’ell mostra una arma i és detinguda per personal de la custòdia, l’aparten, es troba l’arma. Ara ha de ser analitzada la situació per la nostra gent de científics per avaluar les empremtes i la capacitat i disposició que tenia aquesta persona», va dir el ministre a aquest canal.

L’incident s’emmarca en un clima de forta tensió política a l’Argentina, després que el 22 d’agost passat un fiscal demanés una condemna de 12 anys de presó per a Cristina Fernández en el marc del judici oral que afronta per presumptes irregularitats en l’adjudicació d’obres públiques durant el seu Govern.