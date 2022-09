La vicepresidenta de l’Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha declarat davant la justícia que no va ser conscient que l’agressor portava una pistola en el moment de l’atac. La política ha prestat declaració davant la jutge María Eugenia Capuchetti i el fiscal Carlos Rívolo i ha al·legat que no se’n va adonar durant el fallit intent d’assassinat que l’agressor l’havia encanonat amb una pistola i havia premut el gallet, sense arribar a disparar. Kirchner afirma que va saber posteriorment ja a l’interior del seu domicili –on va ser conduïda després del frustrat magnicidi–, els detalls del succés, segons fonts judicials citades pel diari ‘La Nación’.

Les autoritats investiguen l’ocorregut com una temptativa d’homicidi, però Fernández no ha demanat en la seva primera declaració incorporar-se com a acusació en la causa, cosa que li donaria accés a l’expedient i li permetia recórrer decisions. El detingut, Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 anys i d’origen brasiler, s’ha negat a declarar en la seva primera oportunitat davant la jutge i el fiscal, tot i que sí que ha reconegut com a seva la pistola calibre 32 marca Bersa que va fallar i que, segons les primeres investigacions, tenia capacitat de tret, informa l’agència Télam. L’acusat no té antecedents penals al seu país d’origen, segons l’agència Efe.

En la causa ja han prestat declaració més d’una vintena de testimonis, principalment simpatitzants de Fernández que eren al costat de la vivenda quan es va produir l’atac i membres del personal de seguretat.

L’atac a Cristina Fernández es va donar en un context de forta tensió política entre el Govern i l’oposició, que ha crescut des que dilluns de la setmana passada un fiscal sol·licités una condemna de 12 anys de presó per a la vicepresidenta en el marc del judici oral a què és sotmesa per presumptes irregularitats en la concessió d’obres públiques durant el seu Govern. Desenes de milers de persones es van manifestar aquest divendres passat a Buenos Aires i les principals ciutats de l’Argentina en contra de l’atemptat a la vicepresidenta Cristina Kirchner, amb crides a la convivència i a acabar amb l’aguda polarització política.