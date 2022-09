Nova condemna de Birmània contra Suu Kyi per frau

Un tribunal birmà ha condemnat a tres anys de presó la líder deposada Aung San Suu Kyi en l’últim capítol de l’atac judicial que busca la seva demolició personal i desterrament de la política. La sentència agreuja les anteriors afegint treballs forçosos, que no concreta, però que demostren la deriva revengista de la junta militar contra la seva nèmesi. La Nobel de la Pau havia estat condemnada a treballs forçosos el llunyà 2009 i la pena li va ser commutada quan el país va emprendre les reformes democràtiques.

El frau electoral ocupa el nucli en l’allau de càrrecs contra Suu Kyi. El retorn de Birmània el febrer passat a la normalitat dictatorial s’havia gestat en la indigestió dels resultats de les eleccions del novembre. La Lliga Nacional per la Democràcia (LND), liderada per Suu Kyi, va guanyar clarament amb el 83% dels vots. Al Partit pel Desenvolupament i la Unió Solidària, apadrinat pels militars, li van correspondre només 33 dels 476 seients parlamentaris.

Va ser un cop per a l’ego del cap militar, Min Aung Hlaing, que buscava la via tailandesa: enterrar el colpisme sota els vots de les urnes. Després es van produir denúncies de tupinada, exigències de nous comicis nets i, finalment, el motí que va demostrar la fragilitat de la transició democràtica. La LND ha negat les acusacions de frau i els experts internacionals no van veure res més que els petits, innocus i comprensibles desajustos comptables d’un país en vies de desenvolupament.

Penes d’un total de 20 anys

També ha negat Suu Kyi tots els càrrecs pels quals està sent jutjada en la marató processal secreta, primer des de l’arrest domiciliari i ara en una presó de Napidaw. Les penes ja sumen una vintena d’anys i no es descarta que la suma amb les futures arribi al segle. La presidenta de facto fins al motí ha estat condemnada per violar la llei d’importacions a causa dels walkie-talkies que utilitzaven els seus guardaespatlles. La condemna per violar la llei de gestió de desastres naturals, per la qual li van caure dos anys més, no va ser menys inversemblant: durant la campanya electoral de l’any passat havia saludat amb mascareta la desfilada dels seus seguidors pels carrers de Yangon.

Suu Kyi ja havia estat condemnada al desembre a quatre anys per incitar a la violència, encara que la pena va ser retallada hores després a la meitat pel Govern colpista. A l’horitzó espera la recepció il·legal de lingots d’or i de mig milió d’euros o l’incompliment d’una acta colonial de secrets d’Estat, per fer la llista curta. Els seus defensors parlen de motivacions polítiques i les organitzacions de drets humans consignen els atropellaments processals.

La Junta militar va posar fi recentment a més de tres dècades sense pena de mort en executar quatre activistes.