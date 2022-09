Restes de fuel del vaixell accidentat a Gibraltar arriben a La Línea

sinistre al mar. José Juan Franco Rodríguez, alcalde de la Línia de la Concepción, va ordenar ahir tenir tots els serveis municipals en alerta, ja que un dels pitjors pronòstics després de l’accident del 0S35, el vaixell accidentat davant de les costes de Gibraltar, s’ha complert. Restes del vessament van començar a arribar ahir a la costa, en concret a la Platja de Ponent, encara que ara com ara són poc importants. En tot cas, la situació podria anar a molt pitjor. La zona on van arribar restes del vessament va quedar abalisada i es va posar bandera vermella. Una desena d’operaris amb pales, rasclets i bosses d’escombraries s’afanyaven a retirar les restes d’oli de la platja, on hi havia comptats grups de turistes.