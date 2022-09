La central nuclear ucraïnesa de Zaporíjia, ocupada per Rússia, «va tornar a perdre la connexió» amb la xarxa elèctrica, tot i que segueix activa gràcies a una línia de reserva, va anunciar dissabte l’Agència Internacional d’Energia Atòmica (AIEA), que manté un grup d’experts al recinte. L’última línia que encara està en funcionament «ha resultat afectada», va explicar l’AIEA, recordant que les altres tres «es van perdre en el conflicte».

L’incident, similar a l’ocorregut el 25 d’agost, es va produir «després de nous bombardejos a la zona», van indicar les autoritats ucraïneses a l’agència de l’ONU. Les instal·lacions, malgrat tot, continuen generant energia «gràcies a una línia elèctrica de reserva», va afegir l’informe.

Primera desconnexió

El 25 d’agost, la central més gran d’Europa va ser desconnectada del tot de la xarxa ucraïnesa per primera vegada en la seva història. Sis experts de l’agència de l’ONU es troben actualment a la planta i dos s’hi estaran «de manera contínua» per «ajudar a estabilitzar la situació», segons el cap de l’AIEA, Rafael Grossi. El responsable va assegurar que els seus homes havien aconseguit mantenir operatius, amb prou feines, els dos reactors en funcionament de la planta atòmica.

Després d’inspeccionar les instal·lacions de la central, Grossi va declarar que «la integritat física de la planta» havia sigut «violada» i va denunciar una situació «inacceptable». Les últimes setmanes, el recinte va ser blanc de bombardejos que russos i ucraïnesos s’imputen mútuament i que va despertar temors d’un desastre nuclear.

El Govern de Kíiv afirma que l’Exèrcit rus ha convertit la central de Zaporíjia en un arsenal, i que des de l’interior bombardeja les poblacions adjacents com Níkopol, aprofitant la circumstància que els militars ucraïnesos no respondran per la perillositat de les instal·lacions. Moscou, en canvi, acusa el seu enemic de disparar contra la planta i posar en risc el personal que hi treballa i la feina que fa.