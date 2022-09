Tres mares ajuden a detenir un home que hauria abusat de cinc nenes al Bages

Tres mares van ajudar a detenir dimarts un home que hauria fet tocaments a 5 nenes d’entre 7 i 9 anys a les piscines municipals de Sant Vicenç de Castellet, al Bages. L’home, de 55 anys i amb antecedents per abús a menors, es guanyava la seva confiança per acostar-s’hi dins la piscina o quan no estaven a la vista dels seus pares, i aprofitava per tocar-les. El detingut va passar ahir a disposició judicial i va prestar declaració. El Ministeri Fiscal no va fer cap petició al jutge i es va acordar la seva llibertat i que es presenti al jutjat cada 15 dies. Queda pendent la declaració de les menors afectades.

Els pares que l’han denunciat asseguren que les nenes han explicat que l’home havia intentat abaixar el banyador a alguna d’elles, que els feia pessigolles i que hauria intentat entrar al vestidor de l’equipament municipal per veure-les mentre es canviaven. Els pares també expliquen que alguns veïns l’havien vist masturbar-se dins la piscina dues vegades. Aquesta conducta va durar tot l’estiu, fins fa només uns dies, quan els pares se’n van adonar i les filles van començar a explicar-los el que passava. Denúncia i arrest A finals de la setmana passada les famílies de les 5 víctimes van posar una denúncia i llavors es van organitzar per localitzar l’home a Sant Vicenç de Castellet. No va ser fins dimarts a la tarda que tres de les mares van localitzar-lo mentre passejava. Les mares el van retenir per demanar-li explicacions i moments després agents dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local de Sant Vicenç, que també l’estaven buscant, el van detenir. Els pares d’una de les víctimes expliquen que durant l’estiu l’home sempre es posava a prop d’aquestes famílies a l’interior del recinte de les piscines municipals i d’aquesta manera esbrinava els noms de les nenes i també dels pares i mares. Quan les menors entraven a la piscina a jugar, l’home les seguia discretament. Al principi no els va semblar sospitós, fins que van veure que aquest comportament es repetia sovint i fins i tot li van arribar a cridar l’atenció, però ell va marxar. Quan els pares van preguntar a les nenes sobre l’home, al principi deien que ell era un amic seu, però després van començar a explicar els seus comportaments.