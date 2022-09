La Unió Europea espera que Rússia respecti els contractes de subministrament de gas existents, però està preparada per enfrontar el desafiament si no ho fa, ha assegurat aquest dissabte el comissari econòmic Paolo Gentiloni. Quan se li ha preguntat sobre la suspensió del gasoducte Nord Stream 1, Gentiloni ha respost als periodistes: «No tenim por de les decisions de Putin. Demanem que respectin els seus contractes, però si no ho fan, estem preparats per reaccionar».

Gentiloni ha parlat després del fet que Rússia eliminés la data límit de dissabte per reprendre els subministraments a través d’una important ruta de gas a Alemanya, cosa que encara fa més difícil a Europa poder assegurar el combustible per a l’hivern. En aquest sentit, Gentiloni ha assenyalat els alts nivells d’emmagatzematge de gas a tota la UE i els plans per reduir el consum d’energia com un senyal que el continent s’estava preparant per al que serà un dur hivern.

Per la seva banda, Siemens Energy, empresa encarregada del manteniment de les turbines de Nord Stream 1, ha comunicat aquest dissabte que no ha rebut l’encàrrec de fer treballs de manteniment a l’esmentat gasoducte, després que Gazprom digués que no estava disponible per fer-hi reparacions. «Independentment d’això, ja hem assenyalat unes quantes vegades que hi ha prou turbines addicionals disponibles a l’estació compressora de Portovaia perquè funcioni Nord Stream 1», ha sentenciat un portaveu de la companyia.

Un preu màxim

El comissari econòmic de la UE ha dit des del Foro Ambrosetti, que se celebra al nord d’Itàlia, que les mesures per ajudar els consumidors amb l’augment de les factures han de ser específiques i no implicar més nivells de deute. També ha afegit que altres nacions podrien unir-se a un preu màxim per al petroli rus acordat pels ministres de finances del G-7. «Vam discutir com es pot construir una coalició més àmplia», ha comentat referint-se a la crida del G-7 feta divendres. «Estic segur que països com Austràlia i Corea del Sud podrien estar interessats a unir-se a aquesta coalició», i ha assenyalat que els preus més baixos del petroli beneficiarien els països fins i tot si no van firmar formalment l’acord.

En el mateix Foro Ambrosetti, el president italià, Sergio Mattarella, ha reclamat una urgent resposta d’Europa davant la pujada dels preus de l’energia, que ha denunciat que està afavorida «per mecanismes desraonats i desequilibris interns entre els països europeus». Mattarella ha intervingut en el debat que s’ha obert aquest dissabte en el Foro sobre el tema de la dependència de la Unió Europea de les fonts d’energia russes, i ha afegit que «Europa està cridada, una vegada més, a fer un salt endavant en determinació política, integració, innovació».

«La Unió Europea és l’únic actor continental que pot actuar per calmar els preus de l’energia, donant suport a les activitats de producció, assegurant els serveis als ciutadans i, alhora, actuant en el camp de les energies renovables, confirmant la solidaritat amb Ucraïna», ha afegit.