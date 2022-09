Liz Truss es perfila com la guanyadora de les primàries conservadores que s’han celebrat durant tot el mes d’agost al Regne Unit. Les urnes van tancar aquest divendres a les cinc de la tarda. Van obrir el 4 d’agost passat i 160.000 militants del Partit Conservador han pogut votar de manera digital o per correu postal. Les primàries s’han dividit en dues fases des que van forçar Boris Johnson a dimitir com a primer ministre britànic el 7 de juliol. Es van presentar 11 candidats per succeir-lo. La primera fase va consistir en una sèrie de rondes per seleccionar dos candidats. Hi van votar els 357 diputats conservadors.

Rishi Sunak, l’exministre de Finances, l’home que va fer caure Johnson, es va imposar en totes les rondes. Liz Truss, l’actual ministra d’Exteriors, lleial a Johnson, es va classificar in extremis en l’última ronda per darrere de Sunak. Tots dos van competir en la segona fase en què han votat les bases del partit i en què Truss era la favorita. Truss s’ha presentat com la nova Thatcher prometent una baixada d’impostos i la reversió d’alguns dels impostos anunciats per Sunak durant els dos anys que va ser el titular de Finances de Johnson, com el de la seguretat social i el de societats.

Una dotzena de debats

La campanya ha consistit en 12 debats per tot el país, l’últim, multitudinari, es va celebrar dimecres al Wembley Arena de Londres, on els militants podien posar a prova els dos contendents. La crisi del cost de la vida i la inflació desorbitada de dues xifres ha estat en tot moment en el centre dels debats. El final de campanya ha coincidit amb l’anunci de la pujada del 80% dels rebuts de l’energia a partir de l’octubre que es calcula que afectarà el 25% dels ciutadans, que tindran problemes per arribar a final de mes.

Truss ha promès abaixar els impostos i Sunak continuar amb la pujada d’impostos que va iniciar com a ministre fins que comenci a baixar la inflació. Truss, a més, ha promès un paquet de milers de milions en ajuda a les persones que no puguin pagar la factura del gas i de la llum i que no arribin a final de mes, però sense precisar de quant seria aquesta bonificació. Sunak, per la seva banda, ha ofert rebaixar l’IVA dels rebuts de l’energia durant almenys un any. Sunak ha acusat Truss de no ser realista amb les seves promeses, ja que no es pot oferir una baixada important d’impostos i alhora prometre un paquet d’ajudes socials que es calcula que pot arribar a ser de 50.000 milions d’euros.

Lluita ideològica

En qualsevol cas, aquestes han sigut les cartes dels dos candidats. Truss representant l’ala més de dretes del partit i els valors tradicionals i Sunak, el postulat més de centre. El recompte ja ha començat, però la clara favorita és Truss, que avantatja en els sondejos el seu rival en 32 punts. Té tanta confiança que ja ha començat a perfilar el seu gabinet. Els pesos pesants del partit han donat el seu suport a Truss. El guanyador serà anunciat aquest dilluns al migdia. Truss, si guanya, es convertirà en líder del partit i dimarts serà nomenada per la reina com a primera ministra al castell de Balmoral, a Escòcia, pels problemes de mobilitat que té Isabel II.

Tot i que Truss, de 47 anys, es presenta com una líder nova, com la persona que ha de resoldre els problemes que té el país, en realitat és una política continuista de Johnson i ha sigut part del seu gabinet en els tres anys en què el controvertit primer ministre ha estat en el càrrec. Governarà els dos anys que li queden a Johnson. És una política desconeguda per al gran públic amb poca experiència i no està considerada com una gran oradora. Una política que va començar a l’esquerra i en els verds, que va ser la presidenta dels liberaldemòcrates, centristes, durant la seva època universitària i que ha acabat al grup dret dels conservadors.

D’esquena a la UE

Truss va fer campanya a favor de la Unió Europea (UE) el 2016 i va acabar sent la més ‘brexitera’ de tots. Continuarà desafiant Brussel·les. Ella va redactar la llei que pretén eliminar parts de l’acord firmat amb la UE i vol activar l’article 16 del protocol fronterer nord-irlandès. I dona suport a la política d’enviar els sol·licitants d’asil a Ruanda.

Aquestes també són les últimes hores com a primer ministre de Boris Johnson, que ha decidit anar-se’n batallant. Ha desafiat legalment la investigació que té entre mans el Parlament per determinar si va mentir sobre les festes a Downing Street durant la pandèmia. Ha dit que deixa un país amb una economia forta, malgrat la crisi, i no ha descartat intentar tornar a ser primer ministre.