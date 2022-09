Moscou s’acomiada de Gorbatxov sense representació del Govern rus

Una gran aglomeració de moscovites van anar ahir a acomiadar l’últim dirigent de la Unió Soviètica en el seu funeral públic, Mikhaïl Gorbatxov, que va morir dimarts passat als 91 anys després d’una «llarga i greu malaltia». La cerimònia i la vetlla es van celebrar a la Casa dels Sindicats, al centre de Moscou. Al voltant d’aquest edifici es van tallar els carrers per facilitar l’accés als que volien retre homenatge a qui va ser l’últim president de la URSS. Tot i que s’havia anunciat que tindria «elements dels funerals d’Estat», no va ser una cerimònia estatal pròpiament dita, ja que la cúpula del poder rus no hi va assistir.

Durant el matí, les persones que van anar a retre-li homenatge van poder veure a l’interior de la Casa dels Sindicats un gran retrat del difunt exdirigent amb el fèretre obert. A un costat hi havia asseguda Irina, la filla de Gorbatxov, juntament amb altres familiars. Dos guàrdies d’uniforme custodiaven el taüt mentre els visitants deixaven flors i mostraven el seu respecte. L’enclavament elegit està carregat de simbolisme, ja que al mateix lloc van ser vetllats altres líders soviètics com Lenin o Stalin.

L’absència més notable va ser la del president rus, Vladímir Putin, que, segons va explicar un portaveu del Kremlin, tenia previst volar a Kaliningrad per reunir-se amb el governador local i visitar una escola naval. L’endemà de la seva mort, Putin sí que va tenir un moment per acudir a l’Hospital Central Clínic de Moscou on Gorbatxov va morir. L’oficialisme rus va estar representat per l’expresident rus i vicepresident del Consell de Seguretat Dmitri Medvedev.

L’opinió russa sempre va estar dividida respecte la figura de Gorbatxov i el seu llegat, i ahir no va ser una excepció. A les rodalies de la Casa dels Sindicats també hi havia nostàlgics comunistes que portaven ensenyes amb falçs i martells. Per a ells, el líder rus va ser un traïdor. De fet, Guenadi Ziganov, dirigent del Partit Comunista de Rússia, va afirmar que el mandat de Gorbatxov no va portar més que «tristesa, desgràcia i problemes per a tots els pobles del nostre país». Per als seus detractors, va destruir el sistema comunista i va causar la pobresa i inseguretat que van copejar el país als anys 90.

L’únic líder estranger que va assistir al funeral va ser el president hongarès, Víktor Orbán, encara que no estava prevista cap trobada amb el seu homòleg rus. A Occident, però, s’ha elogiat àmpliament la figura de Gorbatxov pel paper que va tenir al final de la Guerra Freda i en la distensió entre tots dos blocs enfrontats durant la meitat del segle XX. Aquesta va ser la principal raó per la qual el 1990 va aconseguir el premi Nobel de la pau.

«Excepcional», segons Biden

El president nord-americà, Joe Biden, per exemple, el va qualificar de «líder excepcional, amb imaginació per veure que un futur diferent era possible i el coratge d’arriscar la seva carrera per aconseguir-ho». A Alemanya també té bona imatge, ja que la reunificació dels blocs de l’Est i l’Oest del país va ser possible per la caiguda del mur de Berlín, que es va produir amb Gorbatxov dirigint la URSS. Per aquest motiu, les banderes de Berlín onejaven ahir a mig pal.

Un cop conclosa la cerimònia, el seu cos va ser traslladat al cementiri de Novodievichi, amb la seva dona Raísa, que va morir el 1999. Al mateix lloc van ser enterrats Borís Ieltsin i Nikita Khrusxov.